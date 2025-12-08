본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

충청

대전시정 10대 뉴스 투표, "2025년 대전의 대표 뉴스를 뽑아주세요"

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.12.08 09:36

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

8일~17일까지 투표 진행...500명 추첨 커피 상품권 지급

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

AD
원본보기 아이콘

대전시가 '2025년을 빛낸 대전시정 10대 뉴스' 투표를 진행한다.


이번 투표는 2025년 시정 성과 가운데 시민들의 공감을 얻은 뉴스를 선정하기 위해 8일부터 17일까지 진행한다.

이번 시정뉴스 투표는 올 한 해 다양한 분야에서 성과를 거둔 대전시정의 역동적인 변화를 시민들과 함께 나누고, 주요 정책에 대한 시민들의 선호도를 파악하기 위해서다.


사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

원본보기 아이콘

투표 대상은 '대전 상장기업 67개, 시가총액 87조 원 달성','2년 연속 방문객 2백만 명 돌파한 대전 0시 축제', '28년 개통 목표, 대전 도시철도 2호선 사업 본격화','새로운 랜드마크, 갑천생태호수공원 개장' 등 20건의 후보 뉴스다.


투표는 시민 누구나 참여할 수 있으며, 시 홈페이지, 공식 SNS(페이스북, 인스타그램 등)에 접속해 후보 중 3건을 선정하면 된다.

투표 참여자 중 500명을 추첨해 커피 상품권을 지급하는 경품 이벤트도 진행한다.


최우경 대전시 대변인은 "올해 대전은 다양한 성과를 거뒀다"며 "2025년 대전시정을 되돌아보며 성과를 한눈에 알 수 있는 이번 투표에 많이 참여해 주시길 바란다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"봉인된 판결문 뜯어냈다"…변호사, 조진웅 보도 기자 고발 "봉인된 판결문 뜯어냈다"…변호사, 조진웅 보도 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"박나래 '주사이모' 나왔다는 의대는 유령의대"…의사단체 직격에 '주사이모' 돌연

이이경, 유재석 뺀 '수상 소감'…"동물과 사람 달라" 유재석 미묘한 발언

"민주주의 붕괴" "부자들에 과세를"…찰스 3세 썼던 왕관에 음식물 테러

82세 포르셰 회장, '20세 연하' 철강 명문가 여친과 네 번째 결혼

브라질도 털렸다…무장 남성 2명, 마티스 작품 8점 훔쳐 도망

"30년전 잘못 파헤치는 게 알권리인가" 조진웅 첫 보도 기자, 소년법 위반 고발당해

업비트, 피해자산 26억 동결…"회사 자산으로 전액 보전 완료"

새로운 이슈 보기