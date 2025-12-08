대전시정 10대 뉴스 투표, "2025년 대전의 대표 뉴스를 뽑아주세요"

8일~17일까지 투표 진행...500명 추첨 커피 상품권 지급

대전시가 '2025년을 빛낸 대전시정 10대 뉴스' 투표를 진행한다.

이번 투표는 2025년 시정 성과 가운데 시민들의 공감을 얻은 뉴스를 선정하기 위해 8일부터 17일까지 진행한다.

이번 시정뉴스 투표는 올 한 해 다양한 분야에서 성과를 거둔 대전시정의 역동적인 변화를 시민들과 함께 나누고, 주요 정책에 대한 시민들의 선호도를 파악하기 위해서다.

투표 대상은 '대전 상장기업 67개, 시가총액 87조 원 달성','2년 연속 방문객 2백만 명 돌파한 대전 0시 축제', '28년 개통 목표, 대전 도시철도 2호선 사업 본격화','새로운 랜드마크, 갑천생태호수공원 개장' 등 20건의 후보 뉴스다.

투표는 시민 누구나 참여할 수 있으며, 시 홈페이지, 공식 SNS(페이스북, 인스타그램 등)에 접속해 후보 중 3건을 선정하면 된다.

투표 참여자 중 500명을 추첨해 커피 상품권을 지급하는 경품 이벤트도 진행한다.

최우경 대전시 대변인은 "올해 대전은 다양한 성과를 거뒀다"며 "2025년 대전시정을 되돌아보며 성과를 한눈에 알 수 있는 이번 투표에 많이 참여해 주시길 바란다"고 말했다.





