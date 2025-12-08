본문 바로가기
李대통령 "정원오 구청장, 잘하긴 잘하나 보다…전 명함도 못 내밀 듯"

송승섭기자

입력2025.12.08 09:28

수정2025.12.08 09:40

숏뉴스
이재명 대통령, 8일 SNS 메시지

李대통령 "정원오 구청장, 잘하긴 잘하나 보다…전 명함도 못 내밀 듯"
이재명 대통령이 8일 차기 서울시장 후보로 꼽히는 정원오 성동구청장을 콕 집어 언급했다.


이 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 정 구청장이 성동구 여론조사에서 주민 만족도 92.9%를 기록했다는 기사를 인용했다.

이 대통령은 "정원오 구청장님이 잘하기는 잘하나 봅니다"라면서 "저의 성남 시장 만족도가 꽤 높았는데 명함도 못 내밀듯"이라고 말했다.


이에 정 구청장도 자신의 SNS로 "원조 '일잘러(일 잘하는 사람)'로부터 이런 칭찬을 받다니 감개무량할 따름"이라면서 "더 정진하겠다"고 답했다.


정 구청장은 민선 8기 서울 구청장 중 유일하게 3선을 달성한 인물이다. 지난달 12일에는 이 대통령이 청와대 영빈관에서 주재한 기초지방자치단체장 간담회에서 헤드테이블에 앉아 주목받기도 했다.

정 구청장은 내년 6월 열리는 지방선거에서 더불어민주당 서울시장 후보로 출마할 것으로 알려졌다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

