KB증권, '광명시장애인가족지원센터'에 기부 물품 전달

KB증권은 지난 4일 장애인 고용과 자립을 지원하는 사회적 기업인 브라보비버에서 생산한 제품을 구매해 광명시장애인가족지원센터에 기부했다고 8일 밝혔다.

지난 4일 광명시장애인가족지원센터에서 KB증권 인사지원부 정대교 부서장(왼쪽에서 세 번째), 경기장애인부모연대 광명시지회 박미정 회장(왼쪽에서 네 번째), 광명시장애인가족지원센터 김은주 센터장(왼쪽에서 다섯 번째)과 관계자들이 전달식을 진행하며 기념촬영을 하고 있다

광명시장애인가족지원센터는 사단법인 경기장애인부모연대 광명시지회 산하기관으로, 지역 장애인과 장애인가족을 위해 권익옹호, 교육, 상담, 장애인식개선 등 다양한 사업을 추진하고 있다.

이번 기부 물품은 그래놀라, 넛츠 세트로 구성돼 있으며 광명시장애인가족지원센터를 이용하는 장애인 가족들에게 전달될 예정이다.

정대교 KB증권 인사지원부장은 "한 해의 마무리 시점에 작은 선물을 통해 장애인 가족들이 따뜻한 마음으로 새해를 맞이하길 바란다"며 "이번 기부는 기부처에서 먼저 연락을 주셔서 진행된 만큼 더 많은 분들에게 KB증권의 진심이 전달되기를 바란다"고 말했다.

KB증권은 '돌봄'과 '상생'을 중심으로 하는 KB금융그룹의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영에 발맞춰 2023년부터 브라보비버 제품을 구매해 복지기관에 꾸준히 기부해 왔다. 2023년에는 2개 복지기관에 약 8300만원, 2024년에는 4개 복지기관에 약 2억600만원 상당의 물품을 지원했으며 지난 3월에는 교육복지 사각지대 아동들을 위해 그래놀라와 견과류 세트를 전달한 바 있다.

이 외에도 KB증권은 장애인 일자리 창출에 지속적인 노력을 기울이고 있다. '헬스키퍼(시각장애인 안마사)'를 직접 채용해 치매 어르신과 저소득 독거 어르신께 안마를 제공하는 '사랑의 안마서비스', 중증 여성 장애인을 고용해 철도 이용객에게 네일케어를 제공하는 '섬섬옥수' 등 다양한 활동을 펼치고 있다.

이와 같은 노력으로 KB증권은 작년 8월부터 올해 말까지 장애인 의무고용 이행률 100%를 초과 달성, 유지하며 사회적 책임을 성실히 이행하고 있다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



