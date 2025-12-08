"캐스퍼X조구만 달력 받아가세요"…현대차, 연말 이벤트 실시

현대자동차가 스포츠유틸리티차량(SUV) 캐스퍼와 함께하는 연말 이벤트를 실시한다고 8일 밝혔다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 314,000 전일대비 1,000 등락률 -0.32% 거래량 603,254 전일가 315,000 2025.12.08 09:15 기준 관련기사 [특징주]관세 불확실성 해소한 현대차, 나흘째 강세…신고가"로봇 산업, '양산기' 진입 본격화…부품사 수혜 기대감↑"코스피, 관망 심리 속 4010선 약보합…코스닥도 하락 전환 전 종목 시세 보기 close 는 이날부터 오는 26일까지 ▲헬로(Hello) 2026! 소원 트리 이벤트 ▲미니게임 '산타 디보와 함께 선물을 배달해주세요!' 이벤트 ▲제1회 캐스퍼 굿즈 디자인 공모전 수상작 공개 및 사전예약 이벤트 ▲캐스퍼 윗(with) 조구만 신상품 출시 및 기념 이벤트 ▲홀리데이 콘셉트 조구만 월페이퍼&카카오톡 테마 배포 등 5개의 이벤트를 진행한다.

이번 이벤트는 지난 9월 진행한 캐스퍼 출시 4주년 맞이 생일파티 이벤트의 호응에 힘입어 마련됐다.

'헬로 2026! 소원 트리 이벤트'는 캐스퍼 홈페이지에 새해 소원을 작성하면 추첨을 통해 캘린더를 증정하는 행사다. 소원 트리는 고객이 새해 소원이 일정 수량 모일 때마다 미니 전구가 1개씩 점등되는 식으로 소원 1000개가 모이면 모든 전구가 켜지고 트리 최상단 디지털페이스 별이 켜지며 트리가 완성된다. 추첨을 통해 300명에게 인기 캐릭터 '조구만(JOGUMAN)'과 협업한 캘린더를 증정할 예정이다.

미니게임 '산타 디보와 함께 선물을 배달해주세요!'는 산타 디보가 캐스퍼 일렉트릭의 1회 충전 시 주행 가능 거리인 315㎞를 돌며 친구들에게 선물을 배달하는 형식이다. 게임에 참가해 총 3개의 미션 지점을 통과할 때마다 이벤트 경품에 자동 응모되고, 미션 완수 최단시간을 기록한 참여자에게는 신라 호텔 숙박권을 증정한다.

'제1회 캐스퍼 굿즈 디자인 공모전 수상작 공개 및 사전예약 이벤트'는 지난 9월 진행한 캐스퍼 굿즈 디자인 공모전에서 수상한 7개 작품을 소개하고 실제 상품화가 이뤄진 대상 수상작 '디보 시트백 수납함'의 사전 예약을 진행하는 이벤트이다. 이 수납함은 운전석이나 조수석 뒤에 다양한 물품을 보관할 수 있는 상품이다.

'캐스퍼 윗 조구만 신상품 출시 기념 이벤트'는 차량용 목베개와 액막이 인형, 모니터 피규어, 쿠션 담요, 선글라스 클립 등 조구만 컬래버레이션 굿즈 5개를 론칭하고 사전예약을 진행하는 행사이다. 이벤트 기간 중 신상품을 사전예약하면 20% 할인을 받을 수 있다.

또 현대차는 홀리데이 콘셉트 조구만 월페이퍼&카카오톡 테마 등 신규 콘텐츠를 캐스퍼 온라인에서 무료로 제공한다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>