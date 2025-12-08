하나금융그룹, 인도에 신규지점 개소…글로벌 시장 공략 박차

'데바나할리(남서부)·뭄바이(서부) 지점' 신규 개소

기존 '첸나이(남부)·구루그람(북부)'를 연결하는 4개의 전략적 거점 완성

강성묵 부회장 "인도는 핵심전략 시장, '하나'의 DNA로 글로벌 확장의 이정표 마련해 나갈 것"



5일 인도 '뭄바이 지점' 개점식에 참석한 강성묵 하나금융그룹 부회장(사진 왼쪽에서 세번째)이 내외빈과 함께 테이프 커팅식을 진행하고 있다. 하나금융그룹 AD 원본보기 아이콘

하나금융그룹은 세계 최대 인구를 바탕으로 최근 급속한 경제 성장을 이어가며 글로벌 시장에서의 영향력을 키워가고 있는 인도에서 글로벌 비즈니스를 확대하기 위해 인도 '데바나할리'와 '뭄바이'에 신규 지점을 개설했다고 8일 밝혔다.

지난 2015년 첸나이를 시작으로 2019년 구루그람에 지점을 개점한 하나금융그룹은 이번 지점 추가 개설을 통해 '첸나이·구루그람·데바나할리·뭄바이' 등 4개 거점을 중심으로 한 'One India' 네트워크를 구축하게 됐다.

지난 3일과 5일 양일에 걸쳐 진행된 데바나할리 지점과 뭄바이 지점 개점식에는 강성묵 하나금융그룹 부회장을 비롯해 김창년 주첸나이 총영사, 유동완 주뭄바이 총영사 등 주요 인사는 물론, 현지 손님과 교민들이 참석해 하나금융그룹의 신규 지점 개설 및 'One India' 네트워크 완성을 함께 축하했다.

인도는 젊은 인구 구조와 대규모 내수시장, 빠른 디지털 전환 등으로 최근 몇 년간 6~7%대의 고 성장세를 이어가며 세계 최대 성장 잠재력을 보유한 국가로 부상했다. 정부 주도의 산업정책에 힘입어 제조업·IT·에너지·인프라 등 핵심 산업 전반에 대한 투자가 급증하고 있으며, 다양한 산업에 대거 진출한 한국계 기업의 금융지원 수요 또한 빠르게 증가하고 있다.

하나금융그룹은 이러한 변화에 발 맞춰 '데바나할리 지점'과 '뭄바이 지점'을 연이어 개설하며 '남부(첸나이), 북부(구루그람), 남서부(데바나할리), 서부(뭄바이)'를 하나로 연결하는 총 4개의 전략적 거점 체계를 완성했다.

이를 통해 ▲지역별 산업 맞춤형 금융지원 ▲한국계·현지 기업의 금융니즈에 대한 신속한 대응 ▲공급망금융(SCF·Supply Chain Finance), 프로젝트금융(PF·Project Finance)의 확대 ▲디지털 기반 리테일 서비스 강화 등 보다 실질적인 금융지원이 가능해졌다.

먼저, 국내 금융권 최초로 진출한 인도 뱅갈루루의 '데바나할리 지점'은 IT·바이오·반도체·항공우주 등 미래 성장산업이 집중돼 인도의 실리콘밸리로 불리는 지역으로, 하나금융그룹은 ▲첨단제조·R&D 기업을 대상으로 한 금융지원 ▲기술 기반 스타트업 기업을 위한 금융컨설팅 ▲리테일 서비스에 힘쓸 예정이다.

또한, 인도의 금융·상업 수도로 불리는 뭄바이 중심업무지구(CBD)에 위치한 '뭄바이 지점'에서는 현지 기업과의 네트워크를 활용한 상장사, 글로벌 금융기관과의 ▲IB·신디케이션 ▲무역금융 ▲외국환 거래를 중점 추진하며, 이를 통해 자산 다변화 및 인도 서부권 경제벨트에 대한 금융 접근성 강화에 나설 계획이다.

강성묵 하나금융그룹 부회장은 "하나금융그룹은 글로벌 공급망의 중심이자 핵심전략 시장인 인도에 새롭게 지점을 개설하며 글로벌 확장의 새로운 이정표를 써 나가고 있다"며 "'하나'만의 글로벌 DNA를 토대로 끊임없이 성장해 인도 교민과 지역사회 모두에게 신뢰받는 금융 파트너로서 자리매김해 나가겠다"고 밝혔다.

한편, 하나금융그룹은 지난 8월과 9월 미국 'LA'와 폴란드 '브로츠와프' 등 주요 거점 지역에 지점을 신설하며 '아시아·미주·유럽'을 잇는 글로벌 네트워크 확장 및 현지 금융시장 공략에 박차를 가하고 있다. 또한, 필리핀 수빅 및 클락 경제특구 내 금융수요 지원을 위해 오는 2026년 상반기 중 필리핀 '수빅출장소'를 개설할 예정이다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>