보건부 장관과 불륜설 퍼지자 "다른 유명 인사들과도 깊은 관계" 폭로…대표 연예매체 편집자 결국

미국 대표 연예지인 배니티페어(Vanity Fair)가 로버트 케네디 주니어와의 불륜설에 휩싸인 편집자 올리비아 누지와 계약을 올해 말 종료하기로 했다. 7일(현지시간) 연합뉴스는 뉴욕타임스와 AP통신 등을 인용해, 배니티페어의 모기업 콘데나스트가 "배니티페어와 올리비아 누지는 잡지의 이익을 최우선으로 하기 위해 계약을 종료하기로 합의했다"고 발표했다고 전했다.

로버트 케네디 주니어 보건복지부 장관과 불륜설에 휩싸인 올리비아 누지. AP연합뉴스

뉴욕매거진의 정치 담당 기자 출신인 올리비아 누지는 지난해 9월부터 배니티페어 서부해안판 편집자로 활동해 왔다. 뉴욕매거진 재직 시절 생생한 인물 기사로 미국 정가의 주목을 받았던 그는 로버트 케네디 주니어 보건복지부 장관과의 염문설로 논란의 중심에 서게 됐다. 누지와 케네디 주니어의 관계는 2024년 9월부터 워싱턴 정치권에 알려지기 시작했다. 당시 누지는 뉴욕매거진 워싱턴DC 주재 기자로 활동하며, 대선 도전에 나선 케네디 주니어에 대한 인물 기사를 작성했다.

로버트 케니디 주니어 미 보건복지부장관. AP연합뉴스

해당 기사 출간 한 달 뒤, 잡지사는 누지가 케네디 주니어와의 사적인 관계를 사전에 알리지 않았다는 이유로 해고했다. 다만 조사에 참여한 외부 로펌은 누지의 기사 작성 과정에서 이해충돌 등 문제는 발견되지 않았다는 결론을 내렸다. 또한 누지의 전 약혼자인 언론인 라이언 리자는 누지가 케네디 주니어 외에도 다른 유명 인사들과 깊은 관계를 맺어왔다고 주장하는 등 폭로를 이어가고 있다. 한편 케네디 주니어 장관은 배우 셰릴 하인즈와 2014년 결혼했으며, 하인즈는 그의 세 번째 배우자다.





