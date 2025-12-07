美 회동 빈손 전망…젤렌스키, 유럽 주요국과 종전안 논의 예정

마이애미 회동 가시적 성과 없이 종료

영·프·독 정상 만나 유리한 종전안 확보 총력

사흘에 걸친 미국과 우크라이나 대표단의 종전안 논의가 빛을 보지 못하게 된 모양새다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 다시 유럽 주요국과 종전에 대해 논의할 것으로 전망된다.

지난 5월 모인 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령(왼쪽에서 두번째)과 유럽 정상들 모습. 연합뉴스

7일(현지시간) 영국 일간 가디언과 우크라이나 매체 키이우포스트에 따르면 미국 플로리다주 마이애미에서 벌어진 미국과 우크라이나 대표단의 논의에 가시적인 성과는 없는 것으로 알려졌다. 다만 젤렌스키 대통령은 전날 사회관계망서비스(SNS)에서 스티브 윗코프 미국 대통령 특사 등과 "아주 실질적이고 건설적인" 통화를 했다면서 긍정적인 어조는 유지했다.

루스템 우메로우 국가안보국방위원회 서기와 안드리 흐나토우 총참모장이 이끄는 우크라이나 대표단은 미국 측과 논의에서 우크라이나 안보 구조, 그리고 약속을 위반한 러시아의 과거 전력을 부각하는 데 집중했다고 키이우 포스트는 전했다.

유럽 국가들 사이에선 집행 메커니즘이 부족한 종전 합의로는 러시아의 재침공 위험이 크다는 우려가 나오고 있다. 젤렌스키 대통령은 8일 영국 런던을 방문해 키어 스타머 영국 총리, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 프리드리히 메르츠 독일 총리와 만나 종전에 관해 협의할 예정이다.

우크라이나의 전후 안보를 지지하는 유럽 주요국과 협력해 가장 유리한 종전안을 확보하려는 목적이다. 마크롱 대통령은 이번 회동에서 정상들이 종전 협상 상황을 점검하고 종전 후 우크라이나 안보 보장 계획을 논의할 예정이라고 전했다.





