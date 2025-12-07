본문 바로가기
"탈출할 틈도 없었다"…인도 고아 나이트클럽 화재로 최소 23명 숨져

김은하기자

입력2025.12.07 13:15

시계아이콘00분 44초 소요
새벽 0시 가스 폭발 후 순식간에 불길…50명 이상 병원 이송
관광객·직원 다수 희생…총리 "참혹한 비극" 애도
인도, 올 한 해만 대형 화재 수십 명 사망…구조적 문제 드러나

인도 서부 휴양지 고아의 한 인기 나이트클럽에서 7일(현지시간) 새벽 화재가 발생해 최소 23명이 목숨을 잃고 다수의 부상자가 발생했다.


AFP와 NDTV 등에 따르면, 사고는 고아주 북부 아르포라 지역의 '버치 바이 로미오 레인' 클럽에서 오전 0시 4분께 일어났다.

인도 서부 휴양지 고아의 한 인기 나이트클럽에서 7일(현지시간) 새벽 화재가 발생해 최소 23명이 목숨을 잃고 다수의 부상자가 발생했다(기사 이해를 돕기 위한 사진으로 기사 내용과 무관). 픽사베이

인도 서부 휴양지 고아의 한 인기 나이트클럽에서 7일(현지시간) 새벽 화재가 발생해 최소 23명이 목숨을 잃고 다수의 부상자가 발생했다(기사 이해를 돕기 위한 사진으로 기사 내용과 무관). 픽사베이

현장 목격자와 당국에 따르면, 클럽 주방 인근의 가스 실린더가 폭발하면서 순식간에 건물 전체가 불길에 휩싸였고, 내부에 있던 사람들은 탈출할 여유가 거의 없었다. 사망자는 관광객과 클럽 직원 19명을 포함하며, 부상자는 약 50명이 병원으로 이송됐다.

프라모드 사완트 고아주 총리는 현장을 방문해 "관광객 3~4명도 희생됐다"며 "이 가운데 3명은 화상, 나머지는 연기 흡입으로 숨졌다"고 설명했다. 이들의 국적은 아직 공개되지 않았다.


이어 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "오늘은 고아 주민과 관광객 모두에게 매우 고통스러운 날"이라며 "책임자에 대해 법적 절차를 따라 엄중히 대응하겠다"고 밝혔다.


나렌드라 모디 인도 총리도 이번 화재를 애도하며, "사랑하는 이를 잃은 가족들과 함께 마음을 나눈다"고 전했다.

고아주는 과거 포르투갈 식민지였으며 아라비아해 연안의 대표적 관광지로, 매년 수백만 명의 관광객이 찾는다. 하지만 인도에서는 안전 규정 미준수와 부실한 건축 관리로 인한 화재가 반복적으로 발생해왔다. 올해 4월 콜카타 호텔 화재로 15명이, 5월 하이데라바드 3층 건물 화재로 최소 17명이, 7월 텔랑가나주 제약공장 폭발·화재로 36명이 목숨을 잃은 바 있다.


이번 사건으로 인해 고아 지역 관광업계는 다시 한번 안전 관리의 중요성을 실감하게 됐으며, 당국은 철저한 조사와 책임자 처벌을 약속했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr
