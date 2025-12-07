본문 바로가기
이장우 시장"이재명 대통령의 대전·충남 행정통합 공감 발언 적극 환영"

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.12.07 10:15

시계아이콘00분 26초 소요
"국회의 조속한 법안 심의와 의결 기대"

왼쪽부터 홍성현 충남도의회 의장, 김태흠 충남도지사, 이장우 대전시장, 조원휘 대전시의회 의장(사진=대전시 제공)

왼쪽부터 홍성현 충남도의회 의장, 김태흠 충남도지사, 이장우 대전시장, 조원휘 대전시의회 의장(사진=대전시 제공)

이장우 대전시장이 5일 충남 천안시 한국기술교육대학교에서 열린 충남 타운홀미팅에서 "이재명 대통령께서 충남 타운홀미팅 모두 발언을 통해 대전·충남 행정통합의 필요성과 긍정적 방향을 명확히 밝힌 데 대해 지지한다"고 밝혔다.


이 시장은 "대통령의 '대전과 충남의 통합이 바람직하다', '충청권의 궁극적 지향은 통합', '국정 책임자로 충남·대전을 모범적으로 통합해 보면 어떨까 하는 생각 갖고 있다'고 강조한 것은 그동안 대전시와 충남도가 추진해 온 행정통합 논의의 정당성과 필요성을 다시 한번 국가적 차원에서 확인한 것이라 판단한다"고 했다.

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

그러면서 "대전시는 늘 그래왔듯이, 대전·충남 발전과 대한민국 균형성장을 위한 행정통합 논의를 열린 자세로 추진해 왔다"며 "앞으로도 충남도와 긴밀히 협력해 시·도민 의견을 충분히 듣고, 투명한 절차 속에서 통합 논의를 차질 없이 이어가겠다"고 말했다.


이 시장은 끝으로 "국회의 조속한 법안 심의와 의결을 기대한다"고 덧붙였다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
