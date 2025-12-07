이장우 시장"이재명 대통령의 대전·충남 행정통합 공감 발언 적극 환영"

"국회의 조속한 법안 심의와 의결 기대"

이장우 대전시장이 5일 충남 천안시 한국기술교육대학교에서 열린 충남 타운홀미팅에서 "이재명 대통령께서 충남 타운홀미팅 모두 발언을 통해 대전·충남 행정통합의 필요성과 긍정적 방향을 명확히 밝힌 데 대해 지지한다"고 밝혔다.

이 시장은 "대통령의 '대전과 충남의 통합이 바람직하다', '충청권의 궁극적 지향은 통합', '국정 책임자로 충남·대전을 모범적으로 통합해 보면 어떨까 하는 생각 갖고 있다'고 강조한 것은 그동안 대전시와 충남도가 추진해 온 행정통합 논의의 정당성과 필요성을 다시 한번 국가적 차원에서 확인한 것이라 판단한다"고 했다.

그러면서 "대전시는 늘 그래왔듯이, 대전·충남 발전과 대한민국 균형성장을 위한 행정통합 논의를 열린 자세로 추진해 왔다"며 "앞으로도 충남도와 긴밀히 협력해 시·도민 의견을 충분히 듣고, 투명한 절차 속에서 통합 논의를 차질 없이 이어가겠다"고 말했다.

이 시장은 끝으로 "국회의 조속한 법안 심의와 의결을 기대한다"고 덧붙였다.





