日 "中전투기, 공해서 자위대 전투기 레이더 겨냥…유감"

일본 방위성은 중국군 전투기가 공해 상공에서 일본 자위대 전투기를 향해 레이더를 겨냥(조사·照射)했다고 밝혔다.

7일 고이즈미 신지로 방위상은 이날 이른 오전 긴급 기자회견을 열고 이렇게 전하며 "매우 유감스럽다"고 밝혔다. 신지로 방위상은 중국 측에 항의하고 재발 방지를 요구했다고도 전했다.

방위성에 따르면 전날 오후 4시32분께 3분간 오키나와 섬 남동쪽 공해 상공에서 중국군 J-15 함재기가 일본 항공자위대 F-15 전투기에 레이더를 간헐적으로 겨냥했다고 전했다.

J-15 함재기는 항공모함 랴오닝함에서 발착해 비행 중이었으며, F-15 전투기는 영공 접근을 경계·저지하기 위해 긴급 발진했다. 다만 영공 침범은 없었다.

랴오닝함은 오키나와섬과 미야코지마 사이를 통과해 태평양에서 함재 전투기나 헬리콥터를 발착하는 훈련을 했다. 이어 오후 6시37분께부터 약 31분간 랴오닝함에서 이륙한 J-15 전투기도 항공자위대의 다른 F-15 전투기에 간헐적으로 레이더를 비췄다.

방위성은 레이더로 인한 피해는 없었지만, 항공기의 안전 비행에 필요한 범위를 넘는 위험한 행위라고 주장했다.

전투기의 레이더 조사는 공격 목표를 정하는 화기 관제나 주변 수색 용도로 사용되지만, 중국 측 의도는 확인이 되지 않았다. 방위성 당국자는 "수색 용도라면 간헐적으로 행할 필요가 없다"며 화기 관제용 가능성도 있을 것으로 추측했다.

교도통신은 "다카이치 사나에 일본 총리의 '대만 유사시' 발언으로 중일 관계가 악화해있어 긴장감이 한층 높아질 것 같다"고 해석했다.





황서율 기자



