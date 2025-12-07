"내년 국내 車생산 3년만에 반등…16종 신차 출시 내수·수출 증가"

전기차 보조금 확대·노후차 교체수요

내년 국내 자동차 생산량은 올해보다 1.2% 늘어난 413만대로 2년 연속 역상장에서 벗어나 증가 전환할 것으로 전망된다.

한국자동차모빌리티산업협회 '2025년 자동차산업 평가 및 2026년 전망' 보고서에 따르면 국내 판매는 전기차 보조금 확대, 16종에 이르는 신차 출시, 노후차 증가에 따른 교체수요 확대 등이 맞물리며 올해보다 0.8% 증가한 169만대의 판매량을 기록할 것으로 전망된다.

내년 출시가 예정된 차량은 'GV90' (전기차)EV와 하이브리드(HEV)를 포함한 '셀토스', KG모빌리티의 신혁 픽업 'Q300', 르노코리아의 '오로라2' 등이다.

10년 이상 노후차는 2023년 898만대에서 올해 10월 993만까지 늘어나 교체 수요가 커진 상황이다. 다만 개별 소비세 인하가 중단될 경우 수요가 급감해 169만대 판매가 불가능할 것으로 봤다. 가계부채와 베이비부머 세대의 본격적인 은퇴 등으로 내수는 당분간 170만대 미만에 머물 것으로 관측했다.

수출은 미국 관세 15% 적용 확정, 입항수수료 유예 등으로 대미 통상 리스크가 완화되고 글로벌 하이브리드 선호, 유럽 환경 규제 강화, 국내 EV 신공장 가동 본격화 등으로 지난해보다 1.1% 증가한 275만대로 예상된다. 현대 울산 EV 신공장, 기아 광명·화성 EVO 플랜트 등 국내 친환경차 생산 능력 강화가 수출 회복을 뒷받침해 수출액은 720억달러(약 106조500억 원) 수준이 될 것으로 보인다.

생산은 내수·수출의 동반 회복과 신공장 가동이라는 두 축이 맞물리며 올해 대비 1.2% 증가할 전망이다.

강남훈 자동차모빌리티산업협회장은 "내년 국내 전기차 신공장 본격 가동과 친환경차 수출 확대가 맞물리면서 우리 산업이 한 단계 도약할 수 있는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "내수 회복을 위해서는 개별소비세 인하와 노후차 교체지원 등 내수 진작책이 지속돼야 한다"고 밝혔다.

그러면서 "중국계 브랜드의 빠른 확장, 고조되는 보호무역 기조, 노조법 개정 등 우리 산업 전반에 새로운 압력이 더해지고 있다"며 "국산차의 가격·비용 부담을 완화할 '국내생산촉진세제' 등 생산 인센티브 정책도 시급하다"고 했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>