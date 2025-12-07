암모니아 원료로 수소 추출 가능해진다…"탄소 중립 기대"

중기부·기후부·충청북도 실증사업 시행

암모니아 기술 안정성 및 신뢰성 입증

"국내 수소 산업 저변 확대 기대"

암모니아를 수소 추출 원료로 활용할 수 있도록 하는 법적 근거가 마련됐다. 청정 수소의 안정적인 생산이 가능해지면서 탄소 중립이 한층 앞당겨질 전망이다.

7일 중소벤처기업부는 기후에너지환경부·충청북도와 함께 '충북 그린수소산업 규제자유특구' 실증사업을 시행하고 관련 안전기준을 개정했다.

이번 개정으로 암모니아 열분해 방식을 통한 수소 추출을 가능하게 하는 법적 근거가 마련됐다. 이로써 독성가스인 암모니아를 보다 안전하게 활용하고 사업화할 수 있는 기반이 마련됐다. 청정수소의 안정적 생산과 활용을 보장하는 기술력과 신뢰성이 한층 강화됐다는 평가다.

기존에는 수소 추출설비가 도시가스나 액화석유가스 등 탄화수소 계열 연료만 사용하도록 규정돼있어 암모니아 추출에 대한 근거 규정이 부재했다. 이로 인해 친환경 에너지원으로 주목받는 암모니아를 활용한 수소 생산은 사실상 불가능했다.

특구는 이러한 제약을 극복하기 위해 국내 최초로 암모니아 기반 수소 생산·활용 시설을 2024년 9월 준공했고 최근까지 실증 운영 과정에서 기술 안전성과 신뢰성을 입증했다.

이러한 성과를 바탕으로 한국가스안전공사는 기후부와 관련 안전기준인 '수소추출설비 제조 관련 시설·기술·검사 기준(KGS AH-171' 개정을 추진해 암모니아를 수소 추출 원료로 사용할 수 있는 법적 근거를 마련했다.

이현조 중기부 특구혁신기획단장은 "앞으로 규제자유특구 사업을 통해 암모니아를 비롯한 다양한 수소 사업이 상용화되면 국내 수소 산업의 저변 확대와 탄소중립 실현을 앞당기는 중요한 계기가 될 것으로 기대된다"고 말했다.





이서희 기자



