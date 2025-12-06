1201회 로또 1등 19명…당첨금 각 14억1455만원(종합)

로또복권 운영사 동행복권은 제1201회 로또복권 추첨에서 '7, 9, 24, 27, 35, 36'이 1등 당첨번호로 뽑혔다고 6일 밝혔다. 보너스 번호는 '37'이다.

당첨번호 6개를 모두 맞힌 1등 당첨자는 19명으로 14억1455만원씩 받는다.

당첨번호 5개와 보너스 번호가 일치한 2등은 84명으로 각 5332만원씩을, 당첨번호 5개를 맞힌 3등은 3321명으로 134만원씩을 받는다.

당첨번호 4개를 맞힌 4등(고정 당첨금 5만원)은 16만6050명으로, 당첨번호 3개가 일치한 5등(고정 당첨금 5000원)은 271만1377명이다.

당첨금 지급 기한은 지급 개시일부터 1년 이내다. 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이라면 다음 영업일까지 받을 수 있다.





