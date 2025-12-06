김정관 산업장관 "美 투자 2000억달러, 韓 기업 경쟁력 확보에 최선"

김정관 산업통상부 장관이 한국이 10년간 2000억달러 규모의 대미 투자를 진행하기로 한 것에 대해 "우리나라와 미국이 상호 이익이 되면서 우리 기업이 경쟁력을 확보하고 시장을 늘리고 기회를 만들 수 있는 분야로 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

김정관 장관은 6일 유튜브 '삼프로 TV'에 출연해 "2000억 달러를 한 푼도 허투루 쓰지 않겠다"며 이같이 말했다.

김정관 산업통상부 장관. 아시아경제DB AD 원본보기 아이콘

김 장관은 미국과의 개별 투자 프로젝트 진행에 관해 묻는 질문에는 "미국과 우리나라가 공통의 이해관계를 갖고 있는 분야가 있다"며 "예컨대 원전의 경우 미국은 원전을 많이 짓고 싶어하지만 미국에는 원전을 짓거나 설비를 제작할 회사가 없어 우리나라 기업이 들어갈 여지가 많다"고 답했다.

이어 "핵심광물 분야에서 우리나라와 미국 모두 공급망 이슈가 크게 부각되는데 우리나라에 정제 및 정련을 할 기업들이 있다"며 "또 인공지능(AI)의 경우에도 우리나라는 미국 기술이 필요한 분야가 있고 미국은 우리나라의 제조 역량이 필요한 분야가 있어 접점을 찾아 우리나라 기업이 적극적인 역할을 할 수 있다"고 덧붙였다.

구조적 위기를 겪고 있는 산업에 대해서는 "최근에 제가 맥스(M.AX·ManufacturingAX) 전도사를 하고 있다"며 "우리 제조업의 AI 전환을 극대화하고 모든 제조업의 AX를 골고루 깔자는 의미"라고 말했다. 제조AX를 뜻하는 맥스는 생산 현장 전반에 AI를 접목해 데이터를 기반으로 학습, 판단하는 자동화 시스템을 구축해 생산성을 끌어올리는 것을 뜻한다.

김 장관은 "이미 판이 정해져 있다면 정해져 있는 서열을 바꾸기 어렵지만 AX로 모든 산업의 판이 바뀌고 있는 상황"이라며 "판이 바뀌기 때문에 우리가 점프업 할 기회가 있다고 생각한다"고 말했다.

그는 "산업정책에 대해 거창하게 얘기하고 싶지는 않고 제게 주어진 소명은 M.AX를 해낼 때 산업과 기업, 일자리가 살고 소득도 나온다고 생각한다"며 "여러 요청이 많지만 이를 다 해낼 능력은 되지 않고, M.AX만큼은 꼭 해내고 싶다"고 강조했다.

산업재해 문제에 대해서는 "기업·정부·노동자가 지켜야 할 영역이 있다"며 "이 세 박자가 골고루 됐을 때 환경이 갖춰질 수 있다고 생각한다"고 말했다.

그러면서 "기업은 안전 장치에 대한 투자, 안전 설비 확보 여부, 근로감독 등 이슈가 있고 정부는 기업의 부주의·태만·고의적 잘못에 대해 처벌할 책임이 있고 노동자는 자신의 목숨을 자기가 지켜야 한다는 점이 권리이자 책무"라고 덧붙였다.





이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>