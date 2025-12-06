본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

[속보] LGU+, 익시오 고객 36명 통화정보 유출…개보위 신고

이지은기자

입력2025.12.06 16:14

수정2025.12.06 16:20

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[속보] LGU+, 익시오 고객 36명 통화정보 유출…개보위 신고
AD
원본보기 아이콘




이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

쿠팡 등록 카드 512만원 해외 결제 시도에 '오싹'…"집단 소송 참여할 것" 쿠팡 등록 카드 512만원 해외 결제 시도에 '오싹'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

가족여행 가서 온수 욕조 사용했다가…70대 여성 사망 '미스터리'

"항생제도 안 통한다"…올해 4만5000명 '역대 최다' 감염된 슈퍼세균

"남편 1시간 6만원에 빌려드려요" 인기인 나라…뭐 시키나 봤더니

美 구글 검색어 2위 차지한 '케데헌'…1위는?

"진짜 기적같은 일"…걷기조차 힘들었던 이봉주, 22분30초만에 5㎞ 완주

'K-가성비 카페' 글로벌 돌풍…저가 커피 '新확장기'

日 곰 피해주민 230명 넘어…"계속 출몰할 수 있다" 우려도

새로운 이슈 보기