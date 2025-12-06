본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

국방·외교

'환희의 송가' 부르며 하나된 한일…주한日대사 "한일 미래 상징"

손선희기자

입력2025.12.06 10:00

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한일 국교정상화 60주년 기념콘서트…손경식 경총 회장도 참석

한국과 일본 시민으로 구성된 합창단이 한목소리로 베토벤 교향곡 제9번 '합창'을 부르며 한일 국교정상화 60주년을 축하했다.


5일 서울 송파구 롯데콘서트홀에서 주한일본대사관 주최로 열린 '한일 국교정상화 60주년 기념콘서트'가 개최됐다. 주한일본대사관

5일 서울 송파구 롯데콘서트홀에서 주한일본대사관 주최로 열린 '한일 국교정상화 60주년 기념콘서트'가 개최됐다. 주한일본대사관

AD
원본보기 아이콘

5일 서울 송파구 롯데콘서트홀에서 주한일본대사관 주최로 열린 '한일 국교정상화 60주년 기념콘서트'에 약 1000명의 관객이 공연장을 찾아 성공적으로 개최됐다. 미즈시마 코이치 주한일본대사, 손경식 한국경영자총협회(경총) 회장 등 양국 주요 인사들이 참석했다.

공연에 앞서 무대에 오른 미즈시마 대사는 인사말을 통해 "한일의 음악가, 시민 여러분이 어깨를 나란히 하고 서로의 소리에 귀를 기울이면서 힘을 모아 하나의 아름다운 음악으로 만들어가는 모습은 그야말로 한일이 지향하는 미래의 모습을 상징한다"며 "이 자리에서 연주되는 아름다운 하모니가 60주년인 올해, 그리고 앞으로도 계속 울려 퍼지기를 기대한다"고 말했다.


5일 서울 송파구 롯데콘서트홀에서 주한일본대사관 주최로 열린 '한일 국교정상화 60주년 기념콘서트'에서 미즈시마 코이치 주한일본대사가 인사말을 하고 있다. 주한일본대사관

5일 서울 송파구 롯데콘서트홀에서 주한일본대사관 주최로 열린 '한일 국교정상화 60주년 기념콘서트'에서 미즈시마 코이치 주한일본대사가 인사말을 하고 있다. 주한일본대사관

원본보기 아이콘

이어진 공연에서는 최수열 인천시립교향악단 예술감독(연세대 교수)의 지휘로 코리안챔버오케스트라의 '베토벤 교향곡 제9번 합창' 합주가 펼쳐졌다. 소프라노 니시오 마이코, 메조 소프라노 타니구치 무츠미, 테너 하세훈, 바리톤 베이스 안대현 등 네 명의 한일 성악가가 무대에 함께 올라 성량을 뽐냈다. 9번 교향곡 4악장에서는 한일 양국 시민들로 구성된 100여명의 합창단이 프리드리히 실러의 시를 인용한 합창 '환희의 송가'를 다 같이 열창해 공연이 절정에 달했다.


일본대사관 측은 "국적과 언어를 초월한 아름다운 하모니는 관객의 마음에 깊이 와닿았으며, 60년에 걸친 교류를 기념하며 미래를 향한 감동의 시간을 선사했다"고 전했다.




손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

쿠팡 등록 카드 512만원 해외 결제 시도에 '오싹'…"집단 소송 참여할 것" 쿠팡 등록 카드 512만원 해외 결제 시도에 '오싹'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"항생제도 안 통한다"…올해 4만5000명 '역대 최다' 감염된 슈퍼세균

美 구글 검색어 2위 차지한 '케데헌'…1위는?

"진짜 기적같은 일"…걷기조차 힘들었던 이봉주, 22분30초만에 5㎞ 완주

"먹방해도 되겠어"…교실 들어온 사슴, 시험지 '질겅질겅'

"공기가 재앙, 방독면 쓰고 다녀야해"…공해 최악 10곳 중 6곳 싹쓸이 '불명예'

'K-가성비 카페' 글로벌 돌풍…저가 커피 '新확장기'

점심 한 끼 1만원 시대…직장인 밥상이 달라졌다

새로운 이슈 보기