정청래 "1인1표 부결, 송구한 마음…공천 룰은 빠른 시간 내 재부의"

5일 민주당 중앙위원회에서 1인1표 부결

정청래 "당 대표 뽑아주신 분들께 송구"

정청래 더불어민주당 당대표의 공약이었던 권리당원 표 반영 비중을 높이는 '1인1표제'가 중앙위원회의에서 최종 부결되자 정 대표가 사과에 나섰다. 중앙위원들의 투표 참여율이 저조해 함께 처리되지 못한 6·3 지방선거 공천 룰 변경 안건은 빠른 시일 내 수정안을 만들어 다시 표결에 부치겠다는 방침이다.

정청래 더불어민주당 대표가 5일 국회에서 열린 제3차 중앙위윈회의에서 발언하고 있다. 2025.12.5 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

5일 여의도 국회에서 정 대표는 기자간담회를 열고 "전당대회 때 약속한 공약을 지키기 위해 노력했으나 중앙위에서 부결됨으로써 저의 약속을 지킬 수 없게 됐다"며 "이 점에 대해 공약을 실천하라고 저를 당대표로 선출해주신 당원들의 꿈을 이루기 어렵게 돼 저를 뽑아주신 당원들께 송구한 마음을 금할 길이 없다"고 밝혔다.

앞서 이날 민주당 중앙위는 오전 10시30분부터 오후 3시까지 6·3 지방선거 공천룰(기초·광역 비례대표 권리당원 100% 선출 및 청년·장애인 가산 비율 조정) 변경 및 1인1표제(대의원·권리당원 투표 반영 비율을 1대1로 변경) 도입을 골자로 하는 당헌·당규 개정안을 투표에 부쳤다. 그러나 두 안건 모두 중앙의원 의결 기준인 재적위원 과반수의 찬성을 얻지 못해 부결됐다.

정 대표는 지방선거 공천 룰 변경과 관련된 안건은 수정해 재상정 하되, 1인1표제 추진은 일시 중단하겠다고 밝혔다. 정 대표는 "지방선거를 치러야 하기 때문에 지방선거 룰과 관련된 당헌 개정안은 수정안을 내서 빠른 시간 안에 재부의 해 다시 중앙위 의결절차를 밟겠다"면서도 "그러나 1인1표 당헌개정안은 지금 즉시 재부의하기에는 많은 어려움이 있어 보인다"고 전했다.

정 대표는 "특히 지방선거 공천룰을 결정하는 당헌 개정안은 단 두표가 부족해 부결됐다"며 "투표율 저조로 이런 결과가 나왔다는 해석이 되고, 또한 지역위원장들이 좀 꺼려하는 조항도 있는 것 같아 그 부분은 완화해 수정안으로 의결에 부치겠다"고 했다.

다만 1인1표 추진과 관련해선 재추진 가능성을 열어뒀다. 정 대표는 "중요한 건 꺾이지 않는 마음이다. 강물이 바다를 포기하지 않듯이 1인1표, 당원주권정당의 꿈도 여기서 포기할 수 없다"며 "조금 더 시간을 갖고 당원들에게 길을 묻겠다"고 했다.

끝으로 정 대표는 "지금 잠시 당원주권 정당의 걸음을 멈추지만 오직 당심, 오직 당원만을 믿고 앞으로 전진하겠다"며 "다시 한 번 중앙위 부결에 대해 당원 여러분들께 사과의 말씀을 드린다"고 마무리했다.

정 대표의 입장 발표 이후 조승래 사무총장은 기자들과 만나 "지방선거와 관련된 선출 규정 당헌 개정안은 수정해서 빠른 시일 내 처리할 것"이라며 "주말이라도 지선 기획단을 열어서 내용이 신속히 정리되면 월요일(8일) 최고위원회의에 수정안을 제출하려 한다"고 했다.

이어 "당무위는 당초 최고위 보궐선거 관련 규정에 대한 의결 때문에 화요일(9일)쯤 열려고 생각했는데 이 안건을 추가해 관련 절차에 따라 진행될 것"이라고 덧붙였다.

정 대표에 대한 불신임이 안건 부결에 영향을 미쳤다는 해석에 대해 조 사무총장은 "(해석이) 적절하지 않다고 생각하고 있다"며 "이런 절차들을 거쳐 성숙한 판단을 해나가는 과정이라고 생각해주시면 좋을 것 같다"고 반박했다.

조 사무총장은 "실무적으로 총괄했던 사무총장으로서 당원들과 지도부에게 정말로 죄송한 마음"이라며 "그럼에도 당이 살아있음을 또 한편으로는 확인하는 과정이기도 하다"고 전했다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



