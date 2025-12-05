이창용·최태원 특별대담 "AI 경쟁력, 인프라 집중 투자·유망 스타트업 육성서 나온다"

최태원 "7년 안에 최소 1400조원 AI 인프라 투자해야"

이창용 "AI 스타트업 육성 공감…내달 한은 AI 출시"

"화폐 디지털화 필연적이나 자본 자유화 문제 짚어야"

"한국의 인공지능(AI) 산업 경쟁력은 인프라 투자와 유망 스타트업 육성에서 나온다."

(왼쪽부터)이창용 한국은행 총재와 최태원 대한상공회의소 회장이 5일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 '한국은행-대한상공회의소 공동 세미나' 특별대담 세션에서 의견을 나누고 있다. 한국은행

5일 서울 중구 대한상공회의소에서 'AI 기반의 성장과 혁신'을 주제로 열린 한국은행·대한상의 공동 세미나에서 이창용 한국은행 총재와 최태원 대한상의 회장이 특별대담을 통해 AI 경쟁력 강화를 위한 인프라 투자와 스타트업 육성의 필요성에 공감했다.

"인프라 집중 투자·유망 스타트업 육성서 AI 경쟁력 나온다"

최 회장은 글로벌 AI 경쟁에서 살아남기 위해서는 7년 안에 최소 1400조원을 AI 인프라에 투자해야 한다고 강조했다. 최 회장은 "한국이 현재의 글로벌 AI 경쟁에 제대로 뛰어들려면 7년 안에 20기가와트(GW) 규모 AI 데이터센터를 구축해야 한다"며 "1GW에 약 70조원이 필요한 것을 고려하면 총 1400조원이 투입돼야 하는 것"이라고 말했다. 이 같은 AI 인프라가 글로벌 투자를 끌어낼 유인책이 될 수 있다는 설명이다.

유망한 AI 스타트업 육성도 수반돼야 한다고 강조했다. 최 회장은 "외부 시장의 자원을 끌어오기 위해서는 결국 다른 국가보다 더 많은 매력적인 기업을 만들어야 한다"며 "AI 스타트업 관련 시장을 따로 만들어 몇만개 이상의 AI 스타트업을 만들어내지 못하면 현재의 AI 전쟁에서 이기기가 어려울 것"이라고 짚었다.

최 회장은 한국이 글로벌 'AI 3강'이라는 목표를 달성하기 위해선 선택과 집중이 불가피하다고 강조했다. 그는 "우리가 가지고 있는 적은 자원을 '선택과 집중'하는 새로운 전략으로 접근해야 AI 전쟁에서 우리의 목표인 '3강'에 들 수 있다"고 말했다.

'AI 버블' 논란에 대해선 "AI 산업 차원의 버블은 없다"고 강조했다. 최 회장은 "주식 시장은 항상 오버슈팅하기 때문에 그 측면에서는 버블이 있지만, AI 산업이 계속 발전하면서 오버슈팅 문제는 해소될 것"이라고 진단했다. 그는 "AI 시장이 붕괴하는 시나리오는 오직 'AGI(범용인공지능)'가 결국 불가능한 것으로 밝혀졌을 때"라며 "그러나 이미 AGI 시대로 들어가고 있다고 본다"고 덧붙였다.

"금융 디지털화 필연적이나 자본 자유화 문제 짚어야"

이 총재는 AI 대전환에 따라 화폐의 디지털화가 필요하고, 또 필연적이라면서도 그 과정에서 문제가 될 수 있는 부분은 미리 짚고 넘어가야 한다고 강조했다. 대표적인 것이 자본 자유화다. 이 총재는 "금융 산업 발전을 위한 방법으로 스테이블코인을 도입하는 것에는 동의하지만, 아직 우리나라에서 자본 자유화에 대한 공감대가 있다고 생각하지 않는다"며 "우리나라 사람들이 재산을 갖고 해외로 나가는 것에 규제가 있고, 감시할 필요도 있기 때문에 은행을 중심으로 먼저 도입한 후 비은행으로 가자는 게 저의 견해"라고 말했다.

이 총재는 "우리나라 경제 발전엔 (국민의) 저축을 우리나라가 다시 활용할 수 있었다는 점이 큰 공헌을 했다고 생각한다"며 "사회 엘리트가 매우 많은 재산을 해외에 갖고 있던 나라들은 우리만큼 크게 성장하지 못했다"고 짚었다.

한편 한은은 AI 전환의 일환으로 다음 달 '한국은행 AI 플랫폼' 출시를 앞두고 있다. 공공부문 보안 규정을 준수하는 환경에서 국내에서 개발된 '소버린 AI'를 기반으로 민관협력을 통해 구축한 것이 특징이다. 이 총재는 "한은 내 업무 영역에 특화된 서비스를 확장할 계획"이라고 말했다.





