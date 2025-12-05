李대통령, 강형석 농식차관 직권면직…"부당 권한 행사, 부적절한 처신"

강형석 농림축산식품부 차관 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령이 5일 강형석 농림축산식품부 차관을 직권면직했다.

대통령실은 이날 언론 공지를 내고 강 차관에 대해 "부당하게 권한을 행사하고 부적절한 처신을 하는 등 법령을 위반한 사실을 확인했다"며 "감찰 조사 후 직권면직 조치했다"고 밝혔다.

그러면서 "앞으로도 이재명 정부는 공직 사회 기강을 확립하고 국민 눈높이에 맞는 행정 실현을 위해 각 부처 고위직들의 규정 위반 행위에 대해 엄중하게 처리할 방침"이라고 강조했다.

다만 대통령실은 강 차관의 구체적인 면직 사유에 대해서는 감찰 사실이라는 이유로 공개하지 않았다.

강 차관은 행정고시 38회로 공직에 입문했다. 농식품부 주요 요직을 거쳐 지난 6월 20일 이재명 정부의 농식품부 차관으로 임명됐다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



