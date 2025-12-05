최태원 대한상공회의소 회장과 이창용 한국은행 총재를 비롯한 주요 참석자들이 5일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 '제4회 한국은행-대한상공회의소 세미나, AI 기반의 성장과 혁신'에 참석해 기념촬영 하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스"갖고만 있었는데 연봉 넘게 벌었다…성실한 노동,... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 'AI 기반의 성장과 혁신'
2025년 12월 05일(금)
최태원 대한상공회의소 회장과 이창용 한국은행 총재를 비롯한 주요 참석자들이 5일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 '제4회 한국은행-대한상공회의소 세미나, AI 기반의 성장과 혁신'에 참석해 기념촬영 하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"갖고만 있었는데 연봉 넘게 벌었다…성실한 노동, 다 부질없네" [부동산AtoZ]
"진짜 기적같은 일"…걷기조차 힘들었던 이봉주, 22분30초만에 5㎞ 완주
"스페인산 믿고 먹었는데"…'치사율 100%' 30년 만의 발생에 화들짝
[단독]"빨리 올려 버리자" 청담동 식당서 임원급 모의…제당 거물 3사, 3조원대 '설탕 담합'
'원조 찐윤' 윤한홍, 장동혁 면전서 "똥 묻은 개가…尹·골수 벗어던지자" 작심 발언
"진짜 기적같은 일"…걷기조차 힘들었던 이봉주, 22분30초만에 5㎞ 완주
"공기가 재앙, 방독면 쓰고 다녀야해"…공해 최악 10곳 중 6곳 싹쓸이 '불명예'
"감옥서 술 주나", "리플리 증후군"…尹 계엄 1년 메시지에 비난 폭주
2시간 동안 영안실서 살아있었는데…구급대 오판에 사망한 여성
"도로 나뒹굴던 쓰레기 위험해"…손이 신호보다 빨랐던 배달기사 '엄지척'