DRB, 2년 연속 ‘지역사회공헌 인정기업’ 선정

주식회사 디알비동일(DRB)이 지난 4일 개최된 '2025 지역사회공헌인정제 부산 인정의 날' 행사에서 지난해에 이어 올해도 '지역사회공헌 인정기업'으로 선정됐다.

(주)DRB동일이 '지역사회공헌인정제' 2년 연속 인정기업으로 선정되고 기념촬영하고 있다. DRB 제공

'지역사회공헌인정제'는 보건복지부와 한국사회복지협의회가 공동으로 실시하는 제도로, 지역사회 상생을 위한 기업의 사회공헌활동을 종합적으로 평가해 인증하는 프로그램이다.

DRB는 지역과의 상생 및 지속가능한 발전을 핵심 가치로 삼고, 지역사회 욕구조사를 기반으로 실제 필요 영역을 분석한 후 이에 맞춘 맞춤형 사회공헌사업을 꾸준히 추진해 왔다. 이러한 활동은 지역 주민의 삶의 질 향상에 실질적으로 기여했다는 평가를 받고 있다.

또 기업·복지단체·사회복지연구기관이 참여하는 '금정구지역상생협의체'를 최초로 발족해 민·관·산·학이 함께하는 협력체계를 구축했다. 이를 통해 복지 사각지대 해소와 지역사회 발전을 위한 공동사업을 지속적으로 운영하며, 지역사회공헌의 새로운 상생 모델을 제시하고 있다.

아울러 DRB는 사회공헌 플랫폼인 'Campus D 부산'을 중심으로 다양한 시민 활동을 위한 공간을 무료로 개방하고 있으며, 청년 스타트업·사회적기업·비영리기구·문화예술단체 등에 무상 입주공간을 제공하는 등 지역 성장 기반 마련에도 힘을 보태고 있다.

이처럼 DRB는 진정성 있는 사회공헌과 지역사회 발전을 위한 지속적인 노력을 이어온 결과, 올해도 '지역사회공헌 인정기업'으로 선정되는 성과를 거뒀다.

DRB 관계자는 "지역사회의 목소리에 꾸준히 귀 기울이고 실질적으로 필요한 지원을 이어가는 것이 진정한 사회공헌이라 생각한다"며 "지역과 함께 성장하는 책임 있는 기업으로서 지속가능한 사회적 가치 창출에 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



