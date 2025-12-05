본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]알테오젠, '키트루다SC' 獨 판매 금지 소식에 약세

권현지기자

입력2025.12.05 11:04

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

알테오젠 이 5일 약세다. 피하주사(SC) 제형의 면역항암제 '키트루다 SC'가 독일에서 판매 금지 가처분을 받으며 투자심리가 위축된 것으로 보인다.


이날 오전 10시 50분 기준 코스닥 시장에서 알테오젠 주식은 전 거래일 대비 11.85% 빠진 45만7500원에 거래되고 있다. 주가는 51만2000원으로 출발해 내림폭을 키우고 있다.

미국 할로자임 테라퓨틱스는 4일(현지시간) 독일 법원에서 미국 MSD를 상대로 제기한 특허 침해 소송에서 승소했다고 밝혔다. 할로자임은 특허 침해를 주장하며 미국 MSD가 독일 내에서 키트루다 SC를 유통 및 판매하지 못하도록 해달라는 내용의 가처분을 신청한 바 있다.


다만 MSD는 이 같은 결정에 즉각 항소를 제기할 것으로 알려졌다.

[특징주]알테오젠, '키트루다SC' 獨 판매 금지 소식에 약세
AD
원본보기 아이콘




권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"갖고만 있었는데 연봉 넘게 벌었다…성실한 노동, 다 부질없네" [부동산AtoZ] "갖고만 있었는데 연봉 넘게 벌었다…성실한 노동,... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"진짜 기적같은 일"…걷기조차 힘들었던 이봉주, 22분30초만에 5㎞ 완주

"감옥서 술 주나", "리플리 증후군"…尹 계엄 1년 메시지에 비난 폭주

"도로 나뒹굴던 쓰레기 위험해"…손이 신호보다 빨랐던 배달기사 '엄지척'

"일본서 대만 사람처럼 보이자"…중국 관광객서 '여권갈이' 인기

한국 욕으로 한식 알린다?…이탈리아 아시안 식당 홍보 논란

기습 폭설 '하얗게 질린' 서울…출근길도 발동동

쿠팡 사태 일주일 '대항마' 없다…정치권이 키운 ‘로켓공룡’

새로운 이슈 보기