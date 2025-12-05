[특징주]알테오젠, '키트루다SC' 獨 판매 금지 소식에 약세

알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 456,500 전일대비 62,500 등락률 -12.04% 거래량 2,238,770 전일가 519,000 2025.12.05 11:05 기준 관련기사 코스피, 관망 심리 속 4010선 약보합…코스닥도 하락 전환투자금이 더 필요하다면 주목! 연 4%대 금리로 4배까지 활용 가능코스피, 외인·기관 순매수 전환에 4030선 회복 전 종목 시세 보기 close 이 5일 약세다. 피하주사(SC) 제형의 면역항암제 '키트루다 SC'가 독일에서 판매 금지 가처분을 받으며 투자심리가 위축된 것으로 보인다.

이날 오전 10시 50분 기준 코스닥 시장에서 알테오젠 주식은 전 거래일 대비 11.85% 빠진 45만7500원에 거래되고 있다. 주가는 51만2000원으로 출발해 내림폭을 키우고 있다.

미국 할로자임 테라퓨틱스는 4일(현지시간) 독일 법원에서 미국 MSD를 상대로 제기한 특허 침해 소송에서 승소했다고 밝혔다. 할로자임은 특허 침해를 주장하며 미국 MSD가 독일 내에서 키트루다 SC를 유통 및 판매하지 못하도록 해달라는 내용의 가처분을 신청한 바 있다.

다만 MSD는 이 같은 결정에 즉각 항소를 제기할 것으로 알려졌다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>