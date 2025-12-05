본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정당

[폴폴뉴스]취임 6개월 이재명 대통령 지지율 62%…역대 3번째 높아

나주석기자

입력2025.12.05 10:48

시계아이콘00분 55초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

갤럽 여론조사
부동산 제외(32%→24%)한 정책평가도 개선
차기 대통령 조국 8%, 김민석 7%, 한동훈·장동혁 4%

취임 6개월이 된 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 소폭 상승해 60%대 초반을 기록했다. 역대 대통령 가운데서는 지지율이 세 번째다.


5일 여론조사업체 갤럽이 공개한 여론조사(2~4일 전국 18세 이상 남녀 1000명 대상으로 무선전화 인터뷰 방식으로 진행, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트, 응답률은 11.8%)에 따르면 이 대통령 지지율은 지난주보다 2%포인트 오른 62%로 조사됐다. 부정평가는 지난주보다 2%포인트 하락한 29%로 나타났다.

긍정평가한 이들(625명)은 외교(32%), 경제·민생(14%) 등을 주로 꼽았다. 경제·민생 관련 응답이 3%포인트 늘어난 것 등이 눈길을 끈다. 부정평가한 이들(294명)은 경제·민생(18%), 도덕성 문제·본인 재판 회피(11%) 등을 꼽았다.


이재명 대통령이 4일 용산 대통령실에서 니쿠쇼르 다니엘 단 루마니아 대통령과 취임 후 첫 통화를 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 4일 용산 대통령실에서 니쿠쇼르 다니엘 단 루마니아 대통령과 취임 후 첫 통화를 하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

취임 후 6개월 평가와 관련해서는 1987년 개헌 이래로 세 번째로 지지율이 높았다. 역대 대통령 가운데는 김영삼 전 대통령(84%), 문재인 전 대통령(74%) 다음이었다. 참고로 박근혜 전 대통령은 59%, 김대중 전 대통령은 56%, 노태우 전 대통령은 53%, 노무현 전 대통령과 윤석열 전대통령은 각각 30%, 이명박 전 대통령은 24%였었다.


현 정부 출범 6개월 관련 정책에 대한 평가조사도 있었다. 올해 9월 이재명 정부 출범 100일 당시 정책과 비교했을 때 부동산 정책에 대한 평가가 나빠진 것을 제외하면 전반적으로 평가가 개선됐다. 경제 정책과 관련해서는 9월과 비교해 43%→48%, 대북정책 35%→44%, 외교정책 47%→63%, 복지정책 52%→57%, 공직자 인사 34%→36%, 노동정책 43%→43% 등으로 개선됐다. 다만 부동산 정책의 경우에는 32%→24%로 더 나빠졌다.

정당지지도는 더불어민주당 지지율이 지난주보다 1%포인트 오른 43%, 국민의힘은 지난주와 같은 24%였다. 조국혁신당은 3%, 개혁신당은 2%로 나타났다.


차기 대통령감을 묻는 장래 정치지도자 조사에서는 조국 조국혁신당 대표가 8%, 김민석 국무총리가 7%, 한동훈 전 국민의힘 대표와 장동혁 국민의힘 대표가 4%로 조사됐다. 이준석 개혁신당 대표와 정청래 민주당 대표가 3%, 오세훈 서울시장이 2%로 나타났다.


여론조사와 관련해 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"갖고만 있었는데 연봉 넘게 벌었다…성실한 노동, 다 부질없네" [부동산AtoZ] "갖고만 있었는데 연봉 넘게 벌었다…성실한 노동,... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"진짜 기적같은 일"…걷기조차 힘들었던 이봉주, 22분30초만에 5㎞ 완주

"감옥서 술 주나", "리플리 증후군"…尹 계엄 1년 메시지에 비난 폭주

"도로 나뒹굴던 쓰레기 위험해"…손이 신호보다 빨랐던 배달기사 '엄지척'

"일본서 대만 사람처럼 보이자"…중국 관광객서 '여권갈이' 인기

한국 욕으로 한식 알린다?…이탈리아 아시안 식당 홍보 논란

기습 폭설 '하얗게 질린' 서울…출근길도 발동동

쿠팡 사태 일주일 '대항마' 없다…정치권이 키운 ‘로켓공룡’

새로운 이슈 보기