野윤한홍, 장동혁 면전서 "윤석열·골수지지층 벗어던지자" 작심 발언

원조 친윤계 윤한홍 의원 작심 발언

"똥 묻은 개가 겨 묻은 개 비판" 자성

"尹, 스카우트 한 사람…연결고리 없어"

국회 정무위원장이자 3선 중진 의원으로 한 때 친윤(친윤석열)계 핵심으로 꼽혔던 윤한홍 국민의힘 의원이 5일 "윤석열 전 대통령과의 인연, 골수 지지층의 손가락질을 다 벗어던지고 계엄의 굴레에서 벗어나자"고 말했다.

비상계엄 사과를 거부한 장동혁 국민의힘 대표 앞에서 윤 전 대통령과의 단절을 강조한 셈이다. '계엄 사과'를 둘러싼 당 내분 여파가 이어지는 모습이다.

윤 의원은 이날 오전 국회 본관에서 열린 '이재명 정권 6개월 국정평가' 회의에서 "정상적인 나라였다면 도저히 대통령이 될 수 없었던 분이 국회를 이용한 방탄 또 수많은 변호사를 이용한 재판 지연으로 대통령이 됐다"며 "대통령이 되고 보니 오로지 퇴임 후에 감옥 가지 않는 것이 국정 목표가 된 것 같다"고 비판했다.

다만 윤 의원은 "한편 우리 당에 대한 국민들의 비판도 만만치 않다"며 "사법농단, 국정농단을 저지르고 대장동 항소를 포기하는 상상 밖의 행동을 해도 이 대통령 지지율이 60% 가까이 간다. 우리 당 지지율은 변동이 없다. 왜 그렇겠나"라고 자당을 지적했다.

윤 의원은 "우리가 비판할 자격을 갖추지 못했다고 판단하는 국민들이 더 많기 때문"이라며 "비상계엄에 대해 잘못했다는 인식을 아직도 갖고 있지 못하다는 평가를 우리가 받고 있다. '똥 묻은 개가 겨 묻은 개 비판'하는 꼴이니 우리가 아무리 이재명 정부를 비판해도 국민들 마음에 다가가지 못한다. 백약이 무효"라고 강조했다.

윤 의원은 "사실 민주당과 이재명 정부는 우리가 계엄을 사과하고 윤 전 대통령과 절연하는 것을 제일 싫어할 것"이라며 "그렇게 해야만 국민들이 우리에게 마음을 주고, 이재명 정부가 국정 운영을 마음 놓고 할 수 없을 것이기 때문"이라고 했다.

윤 의원은 윤 전 대통령은 대선 승리를 위해 스카우트해온 사람에 불과하다며 단절을 재차 강조했다.

윤 의원은 "우리가 2021년 민주당과 더 가까운 윤석열 당시 대선 후보를 정권교체라는 목표 하나를 위해, 또 중도층 국민에게 더 다가가기 위해 배신자 소리까지 들어가면서 영입했다"며 "그때 그 와신상담의 자세로 다시 한번 윤 전 대통령과의 인연을 다 벗어던지고 계엄의 굴레를 벗어나자"고 말했다.

윤 전 대통령을 향해 "당시 '내로남불' 문재인 정권 연장을 막기 위해서 외부에서 스카우트해 온 사람"이라고 평가 절하하며 "우리하고 당시에 큰 연결고리도 없었다"고 했다.

그러면서 "(윤 전 대통령은) 우리 당과 계엄을 사전에 논의한 적도 없다. 논의할 생각조차 안 한 사람이었다"며 "우리 당에는 계엄을 사전에 알고 있던 사람도 한 사람도 없다. 우리가 계엄을 벗어던지면 내란 프레임은 더 이상 통하지 않을 것"이라고 했다.

윤 의원은 장 대표가 비상계엄 책임을 민주당의 입법 독재 탓으로 돌리는 것도 지적했다.

그는 "국정 마비가 계엄의 원인이란 이야기는 더 이상 하면 안 된다고 생각한다"며 "이런 논리로 계엄이 정당화될 수 없다. 아무리 그래도 계엄은 선택할 수 있는 대안이 아니었다"고 했다.

이어 "계엄을 벗어던지고 그 어이없는 판단의 부끄러움을 국민에게 사과해야 한다"며 "그래야 우리 당이 살고, 우리 당이 살아야 대한민국이 사는 것이다. 지지율도 오를 것"이라고 설명했다.

윤 의원은 윤 전 대통령과의 단절로 인한 강성 보수 지지층의 반발보다 지방선거 승리가 더 중요하다고 강조했다.

그는 "우리를 국회의원으로 만들어준 지지 세력, 또 한편으로는 당 대표를 만들어준 그런 분들의 섭섭함은 지방선거를 이겨서 보답하면 된다"며 "몇 달간 배신자 소리 들어도 된다. 지방선거 이겨서 대한민국 살려야 할 것 아닌가"라고 했다.

