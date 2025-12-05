본문 바로가기
野윤한홍, 장동혁 면전서 "윤석열·골수지지층 벗어던지자" 작심 발언

문제원기자

장보경기자

입력2025.12.05 10:42

수정2025.12.05 10:55

원조 친윤계 윤한홍 의원 작심 발언
"똥 묻은 개가 겨 묻은 개 비판" 자성
"尹, 스카우트 한 사람…연결고리 없어"

국회 정무위원장이자 3선 중진 의원으로 한 때 친윤(친윤석열)계 핵심으로 꼽혔던 윤한홍 국민의힘 의원이 5일 "윤석열 전 대통령과의 인연, 골수 지지층의 손가락질을 다 벗어던지고 계엄의 굴레에서 벗어나자"고 말했다.


비상계엄 사과를 거부한 장동혁 국민의힘 대표 앞에서 윤 전 대통령과의 단절을 강조한 셈이다. '계엄 사과'를 둘러싼 당 내분 여파가 이어지는 모습이다.

野윤한홍, 장동혁 면전서 "윤석열·골수지지층 벗어던지자" 작심 발언
윤 의원은 이날 오전 국회 본관에서 열린 '이재명 정권 6개월 국정평가' 회의에서 "정상적인 나라였다면 도저히 대통령이 될 수 없었던 분이 국회를 이용한 방탄 또 수많은 변호사를 이용한 재판 지연으로 대통령이 됐다"며 "대통령이 되고 보니 오로지 퇴임 후에 감옥 가지 않는 것이 국정 목표가 된 것 같다"고 비판했다.


다만 윤 의원은 "한편 우리 당에 대한 국민들의 비판도 만만치 않다"며 "사법농단, 국정농단을 저지르고 대장동 항소를 포기하는 상상 밖의 행동을 해도 이 대통령 지지율이 60% 가까이 간다. 우리 당 지지율은 변동이 없다. 왜 그렇겠나"라고 자당을 지적했다.


윤 의원은 "우리가 비판할 자격을 갖추지 못했다고 판단하는 국민들이 더 많기 때문"이라며 "비상계엄에 대해 잘못했다는 인식을 아직도 갖고 있지 못하다는 평가를 우리가 받고 있다. '똥 묻은 개가 겨 묻은 개 비판'하는 꼴이니 우리가 아무리 이재명 정부를 비판해도 국민들 마음에 다가가지 못한다. 백약이 무효"라고 강조했다.

윤 의원은 "사실 민주당과 이재명 정부는 우리가 계엄을 사과하고 윤 전 대통령과 절연하는 것을 제일 싫어할 것"이라며 "그렇게 해야만 국민들이 우리에게 마음을 주고, 이재명 정부가 국정 운영을 마음 놓고 할 수 없을 것이기 때문"이라고 했다.


윤 의원은 윤 전 대통령은 대선 승리를 위해 스카우트해온 사람에 불과하다며 단절을 재차 강조했다.


윤 의원은 "우리가 2021년 민주당과 더 가까운 윤석열 당시 대선 후보를 정권교체라는 목표 하나를 위해, 또 중도층 국민에게 더 다가가기 위해 배신자 소리까지 들어가면서 영입했다"며 "그때 그 와신상담의 자세로 다시 한번 윤 전 대통령과의 인연을 다 벗어던지고 계엄의 굴레를 벗어나자"고 말했다.


윤 전 대통령을 향해 "당시 '내로남불' 문재인 정권 연장을 막기 위해서 외부에서 스카우트해 온 사람"이라고 평가 절하하며 "우리하고 당시에 큰 연결고리도 없었다"고 했다.


그러면서 "(윤 전 대통령은) 우리 당과 계엄을 사전에 논의한 적도 없다. 논의할 생각조차 안 한 사람이었다"며 "우리 당에는 계엄을 사전에 알고 있던 사람도 한 사람도 없다. 우리가 계엄을 벗어던지면 내란 프레임은 더 이상 통하지 않을 것"이라고 했다.


장동혁 국민의힘 대표가 5일 국회에서 열린 이재명정권 6개월 국정평가 회의에서 발언하고 있다. 2025.12.5 김현민 기자

장동혁 국민의힘 대표가 5일 국회에서 열린 이재명정권 6개월 국정평가 회의에서 발언하고 있다. 2025.12.5 김현민 기자

윤 의원은 장 대표가 비상계엄 책임을 민주당의 입법 독재 탓으로 돌리는 것도 지적했다.


그는 "국정 마비가 계엄의 원인이란 이야기는 더 이상 하면 안 된다고 생각한다"며 "이런 논리로 계엄이 정당화될 수 없다. 아무리 그래도 계엄은 선택할 수 있는 대안이 아니었다"고 했다.


이어 "계엄을 벗어던지고 그 어이없는 판단의 부끄러움을 국민에게 사과해야 한다"며 "그래야 우리 당이 살고, 우리 당이 살아야 대한민국이 사는 것이다. 지지율도 오를 것"이라고 설명했다.


윤 의원은 윤 전 대통령과의 단절로 인한 강성 보수 지지층의 반발보다 지방선거 승리가 더 중요하다고 강조했다.


그는 "우리를 국회의원으로 만들어준 지지 세력, 또 한편으로는 당 대표를 만들어준 그런 분들의 섭섭함은 지방선거를 이겨서 보답하면 된다"며 "몇 달간 배신자 소리 들어도 된다. 지방선거 이겨서 대한민국 살려야 할 것 아닌가"라고 했다.


윤 의원은 "지금 이 상태로 가서 지방선거를 지면 내란 딱지는 5년 내내 간다"며 "(윤 전 대통령 단절이) 무례한 이재명 대통령에게 통쾌하게 복수하는 것이라고 생각한다"고 했다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr
장보경 기자 jbg@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

