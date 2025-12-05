李대통령 "AI 조언 달라"…손정의 "초인공지능(ASI)이 다음 기술"

이재명 대통령, 5일 손정의 회장 접견

李 "AI 기본사회 만들 것"…조언 부탁

손 회장 "이제는 ASI, ASI, ASI"

이재명 대통령이 5일 용산 대통령실에서 손정의 소프트뱅크그룹 회장과 면담에 앞서 악수하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 5일 일본의 거물 투자자인 손정의 소프트뱅크그룹 회장에게 "세계 인공지능(AI) 3대 강국을 지향하며 많은 노력을 기울이는데 좋은 제안과 조언을 부탁한다"고 말했다. 손 회장은 이 대통령에게 인간의 두뇌보다 1만배 뛰어난 '초인공지능(ASI)'을 새로운 화두로 꺼냈다.

이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 손 회장과 만나 이같이 밝혔다. 이 대통령은 "AI 역량을 상·하수도처럼 모든 국민이 초보적 인프라로 활용할 수 있을 거라 믿는다"며 "대한민국 내에서 모든 국민, 모든 기업, 모든 집단이 AI를 최소한 기본적 활용하는 사회를 만들고자 한다"고 말했다.

또 이 대통령은 "최근에 AI 버블 논란이 있는데 손 회장님은 다른 견해를 가진 것 같다"면서 "대한민국은 AI가 가진 위험함과 유용성을 알고 있다. 위험함을 최소화하고 유용성 측면 기대에 **투자하고 있다"고 설명했다.

이어 이 대통령은 "우리 국민은 손 회장께서 한미 통상 협상 과정에 상당한 도움과 조언을 주신 것을 모를 텐데 감사드린다"며 "한일 간 인공지능 분야에서의 협력이 중요하다고 생각하고, 손 회장님이 가교 역할을 해주셨으면 하는 바람이 있다"고 부탁했다.

이재명 대통령이 5일 용산 대통령실에서 손정의 소프트뱅크그룹 회장과 면담하고 있다. 연합뉴스

손 회장은 "이번에 드리고 싶은 말은 ASI, ASI, ASI"라면서 "초인공지능을 뜻하는 ASI가 다음번 임박 기술이라고 생각한다"고 얘기했다. ASI란 인간의 지능을 뛰어넘는 지적 범위를 가진 AI 시스템을 말한다. 손 회장에 따르면 ASI는 인간 두뇌보다 1만배 뛰어난 역량을 가지고 있다.

손 회장은 "사람들 사이에서는 범용 인공지능(AGI)이 언제 실현될지 논란"이라면서 "AGI는 등장할 거고 인간 두뇌보다 똑똑해질 건 확실하다"고 분석했다. 그러면서 "우리가 던질 질문은 AGI가 아니라 ASI가 언제 등장할지다. (ASI가 인간 두뇌보다 얼마나 뛰어날지 질문해야 한다"고 조언했다.

또 손 회장은 "AI는 인간보다 만 배 똑똑하게 될 것"이라며 "그렇기 때문에 우리가 AI를 통제 가르치고 관리하려는 생각에서 벗어나 새로운 사고방식을 통해 AI와 조화롭게 함께 살아가는 것을 고민해야 할 때"라고 했다.

이날 행사는 이 대통령이 'AI 3대 강국'을 목표로 하는 만큼 손 회장과 글로벌 시장 흐름을 논의하고 전략적 협력관계를 구축하기 위한 방안을 논의하기 위해 마련됐다. 손 회장은 회담 이후 AI 인재 양성 등에서 협력하기 위한 협약을 체결한다.

이재명 대통령이 5일 용산 대통령실에서 손정의 소프트뱅크그룹 회장과 면담하고 있다. 연합뉴스

그간 손 회장은 역대 한국 대통령들과 만나 시대에 맞는 경제성장 전략을 조언해왔다. 1998년 국제통화기금(IMF) 외환위기 당시 손 회장은 당선인 신분이었던 고(故) 김대중 전 대통령의 초청으로 방한했다. 손 회장은 김 전 대통령에게 한국 경제를 회복시킬 수 있는 묘안으로 초고속인터넷을 통한 IT 경제를 제안했다. 김 전 대통령은 이를 받아들여 초고속인터넷 전국 상용화에 주력했다.

또 손 회장은 노무현 전 대통령에게 온라인 게임 육성이 필요하다고 조언했고, 박근혜 전 대통령과 문재인 전 대통령에게는 각각 사물인터넷과 4차산업혁명을 주요 의제로 제시했었다.

한편 이날 회견에서는 Arm의 르네 하스 대표가 손 회장과 함께 참석해 눈길을 끌었다. Arm은 1990년 설립된 영국 기업으로 소프트뱅크가 지분 약 90%를 보유하고 있다. 반도체 전력을 적게 소모하는 설계 기술에 강점을 가지고 있다 보니 스마트폰 대부분이 Arm의 설계도를 사용한다. Arm은 최근 AI 시대에 맞춰 데이터센터용 고효율 칩을 개발하는 등 변화에 나서고 있다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



