[클릭 e종목]"엘케이켐, 반도체용 고난이도 소재 대체 불가 기업"

신한투자증권은 엘케이켐에 대해 반도체용 고난이도 소재 대체 불가 기업이라고 5일 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

엘케이켐은 반도체용 박막 소재의 원료인 프리커서와 리간드를 제조하는 기업이다. 박막소재는 고유전율(High-k), 저유전율(Low-k)로 구분된다. High-k는 주로 DRAM에, Low-k는 시스템 반도체(로직)와 NAND 등에 사용된다.

최승환 신한투자증권 연구원은 "엘케이켐은 High-k용 CP·PCP 리간드, Low-k용 DIS 프리커서에 강점. PCP 리간드는 국내 유일 생산업체"라며 "기존 DRAM보다 속도·대역폭 요구가 훨씬 커진 HBM 시장 확대로 High-k 프리커서 수요도 동반 성장한다"고 말했다.

그는 "2025년부터 Low-k DIS 프리커서가 고성장 견인하고 있는데 선단 로직(10nm 이하) 고성능 서버용 칩 확산과 NAND 고다층화로 Low-k 수요는 확대하는 추세"라며 "Low-k용 DIS 프리커서는 전세계 상업 생산 기업 3곳뿐이며 엘케이켐이 단일 최대 캐파"라고 강조했다.

그러면서 "2025년 상반기는 일시적인 고객사 재고조정 및 미국 관세 이슈로 부진했으나 3분기는 믹스 개선, 4분기는 성장 재개가 전망된다"며 "2026, 2027년 DIS프리커서를 포함한 신제품 매출 가세로 40~50%대 매출성장, 30~40%대 영업이익률 달성이 기대된다"고 설명했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



