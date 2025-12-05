LPGA 파이널 Q 스테이지 1R, 코스 조건 연기

규칙위원회 코스 점검 후 1R 연기 결정

대회 하루 연장, 추가 지연 발생 시 조정

한국 방신실, 이동은, 이정은6 출전

미국여자프로골프(LPGA) 파이널 퀄리파잉(Q) 스테이지가 하루 연기됐다.

LPGA는 4일(현지시간) "대회 코스 상태가 좋지 않아 LPGA 파이널 Q 스테이지 1라운드를 연기한다"고 발표했다. 경기위원회는 대회 전 코스 상태를 점검했고, 정상적인 플레이가 힘들다고 판단해 연기를 결정했다.

이 대회는 LPGA 투어에 입성하기 위한 마지막 관문이다. 이날부터 8일까지 미국 앨라배마주 모빌의 매그놀리아 그로브 골프코스에서 열릴 예정이었다. 코스 조건으로 인해 하루 연기가 되면서 9일 최종 순위가 결정된다.

올해 LPGA 파이널 Q 스테이지에는 116명이 등판했다. 25위까지 2026시즌 LPGA 투어 등판 자격을 얻는다. 한국은 방신실, 이동은, 이정은6 등이 출전했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



