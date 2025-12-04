[포토] 카스 올제로와 함께 음주운전 제로 캠페인

3일 광주 북구청에서 열린 ‘음주운전 없는 안전 귀가’ 민·관·경 합동 캠페인에서 광주북구·광주북부경찰서·오비맥주관계자·광주여성민우회 등이 기념촬영을 하고 있다. [사진제공 오비맥주]







