본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

대통령실

'인사청탁 논란' 김남국 비서관 사직…대통령실 "수리"

임철영기자

입력2025.12.04 15:55

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

문진석과 나눈 문자 노출되며 파문…수보회의 불참

더불어민주당 문진석 원내수석부대표와 인사청탁 성격의 문자 메시지를 주고받은 사실이 드러나면서 '인사청탁 논란'에 휩싸인 김남국 대통령실 디지털소통비서관이 4일 사직서를 제출했다.

'인사청탁 논란' 김남국 비서관 사직…대통령실 "수리"
AD
원본보기 아이콘

이에 대통령실은 이날 공지를 통해 "김 비서관이 오늘 대통령비서실에 사직서를 제출했으며, 해당 사직서는 수리됐다"고 밝혔다. 김 비서관은 이날 오후 용산 대통령실에서 열린 대통령 주재 수석보좌관 회의에도 모습을 드러내지 않았다.


앞서 문 수석부대표는 2일 국회 본회의 도중 김 비서관에게 같은 대학 출신의 인사를 한국자동차산업협회장에 추천해달라고 부탁하는 휴대전화 문자를 보냈다. 이 문자에 김 비서관은 '훈식이 형(강훈식 비서실장)이랑 현지 누나(김현지 제1부속실장)한테 추천할게요'라고 문자로 답변을 했다.

이런 과정은 문 수석부대표의 휴대전화 화면이 언론 카메라에 포착되면서 그대로 노출됐다. 인사 청탁 논란이 확대하자 대통령실은 전날 오전 공지를 통해 "부정확한 정보를 부적절하게 전달한 내부 직원에게 공직 기강 차원에서 엄중 경고 조치했다"고 알리기도 했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 퇴직연금 무려 나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

김수용 '귓불주름' 심혈관 질환?…전문가 "노화 현상, 덜컥 걱정은 일러"

"한국 오빠와 데이트하세요" 한류 여성팬 낚으려던 '사이트' 알고보니

주민번호 털렸을 때 30~40만원 위자료…주소록 털린 쿠팡은?

나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 연금 무려

아내 몰래 50억 집 공개, 부부싸움…추성훈, 최고 인기 유튜버 등극

세운지구 찾은 오세훈 "보존·개발 양립 가능"…첫삽까진 첩첩산중

쿠팡 정보 유출사태 엿새째, 김범석의장은 어디에

새로운 이슈 보기