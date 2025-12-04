전수조사 해보니 패딩 혼용률 오기재 13개…노스페이스 "죄송, 환불절차 진행"

노스페이스, 혼용률 오기재 공식 사과

노스페이스가 패딩 상품의 충전재 혼용률을 잘못 기재한 사실을 인정하고 공식 사과했다.

노스페이스의 1996 레트로 눕시 자켓. 노스페이스 홈페이지

노스페이스의 운영사인 영원아웃도어는 3일 자사 온라인몰에 "최근 특정 유통채널에서 판매된 '1996 레트로 눕시 자켓' 중 일부에서 충전재 혼용률 오기재가 발생한 점에 대해 무거운 책임감을 느낀다"며 "특히 저희 제품을 믿고 구매하신 고객 여러분께 큰 실망을 끼쳐드린 점 송구하다"고 밝혔다.

이어 "저희는 해당 제품의 충전재 오기재를 인지한 즉시 추가 피해를 방지하고자 관련 정보 표기를 수정 조치했다"며 "동시에 모든 유통채널의 저희 다운 제품 판매 물량 전체에 대한 '전수조사'에 착수해 현재까지 충전재 혼용률이 오기재된 제품 13개를 확인해 수정 완료했다"고 말했다.

영원아웃도어가 공개한 충전재 혼용률 오기재 제품 목록 원본보기 아이콘

영원아웃도어는 "제품 정보가 오기재된 기간에 해당 제품을 구매하신 고객분께 문의 번호를 포함한 '환불 절차'를 순차적으로 개별 안내해 드릴 예정"이라고 전했다.

아울러 "검증 절차를 소홀히 한 것이 이번 사안의 근본적인 원인으로, 있는 그대로 정확한 정보를 투명하게 즉시 공개함으로써 근본적인 문제 해결의 시작점으로 삼겠다"며 "향후 재발 방지 및 제품 정보 전달 관리에 만전을 기하겠다"고 강조했다.

최근 온라인 패션 플랫폼 무신사에서 판매된 '1996 레트로 눕시 자켓' 일부 제품을 둘러싸고 충전재 혼용률 표기 논란이 일었다. 한 소비자가 해당 제품의 충전재 성분을 문의했는데, 제품 판매 페이지에는 '거위 솜털 80%·깃털 20%'라고 표기돼 있었지만 실제로는 거위털과 오리털이 섞인 리사이클(재활용) 다운이 사용된 사실이 확인되면서다.

무신사는 2일 공지를 통해 "이번 사안은 노스페이스가 새 시즌 상품을 발매한 이후, 노스페이스 외주 판매 대행사가 무신사 내 상품 정보를 업데이트하는 과정에서 기존 정보를 제대로 수정하지 않아 무신사 상품 페이지 상단에 있는 제품 충전재의 혼용률 일부 정보가 오기재된 채 판매된 건"이라며 "상품에 대한 고객 대응 과정을 공개하고 신속하게 대응하여 고객 불편과 피해를 최소화하겠다"고 밝혔다.





윤슬기 기자



