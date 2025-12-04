전주대-부안군, 농생명식품 'S.M.A.R.T 교육센터' 개소

'농식품 생산·운영 교육' 제공

전주대학교 RISE사업단과 부안군은 4일 부안군 하서면 백련리에서 '부안군 농생명식품 S.M.A.R.T 교육센터' 개소식을 열었다고 밝혔다.

이날 행사에는 권익현 부안군수, 이은미 전북바이오융합산업진흥원장, 두산로보틱스 관계자, 지역 농식품 청년단체 대표 등 다양한 기관·단체가 참석했다.

'부안군 농생명식품 S.M.A.R.T 교육센터'는 스마트농업, 인공지능(AI), 협동로봇 등을 활용한 농식품 생산·운영 교육을 전문적으로 제공하는 전북특별자치도 최초의 스마트 교육센터다.

전주대 RISE사업단은 부안군과의 협력을 통해 동 센터를 로코노미 형성을 위한 지역 교육의 핵심 거점으로 육성한다는 계획이다.

이번 개소를 계기로 교육센터는 부안군 청년 농식품 종사자를 대상으로 스마트기기·자동화 장비 실습, 상품 개발 등 맞춤형 실습 교육 인프라를 구축해 농생명식품 분야의 스마트 운영에 능동적으로 대응할 수 있는 지역 특화 교육 프로그램을 운영할 예정이다.

권익현 부안군수는 "이번 교육센터 개소는 농식품 산업의 스마트 전환과 지역농식품업체들이 부안군 농산물로 제품 개발·판매까지 연계해 활용할 수 있는 새로운 교육 시스템이다"며 "향후 생산과 유통 데이터를 중심으로 한 농식품 정책 혁신을 통해 부안의 미래를 함께 고민하고 지속가능한 발전방안을 실현하겠다"고 말했다.

전주대학교 과제 책임자인 전효진 교수는 "전주대는 부안군 농식품 분야 인재 양성 프로그램 개발과 농식품 개발의 스마트화 인프라를 갖춰 새만금지역과 연계를 확대하며 로코노미 거점조성 및 농식품생명 분야의 교육허브로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

한편, 전주대학교 RISE사업단과 부안군이 함께하는 농식품산업의 S.M.A.R.T 체계 구축은 부안 농식품자원을 푸드테크 활용 특화산업으로 육성하는 로코노미 거점 조성을 목표로 한다.

지역특화 콘텐츠 사업화를 통해 지역을 기반으로 ▲S(Smart Automation) 농식품 자동화 시스템 구축 ▲M(Market-oriented Development) 시장 지향적 상품 개발 ▲A(Agri-Food Tech) 농식품 푸드테크 사업화 ▲R(Regional Innovation) 지역 기반 농식품 혁신 ▲T(Tech-driven Growth) 기술 기반 지역 농식품 판매 집적화 및 거점화를 통해 대학의 연구 자원을 통해 지역 산업화에 기여 및 산업화 콘텐츠 개발을 촉진하고 청년 창업 확대 등으로 콘텐츠 거점 사업화를 주요 목표로 하고 있다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



