동아대, ‘NVIDIA RTX AI PC Campus Seminar’ 개최… 최신 GPU 기반 AI 기술 공유

500여명 참여, 세미나·체험부스 운영… AI·SW 실무 역량 강화 지원

동아대학교(총장 이해우)는 '엔비디아 RTX AI PC Campus Seminar'를 개최해 최신 GPU 기반 AI 기술과 산업 동향을 공유하는 자리를 마련했다.

이 행사는 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)의 'SW중심대학사업' 지원으로 추진, 동아대 소프트웨어혁신센터와 NVIDIA KOREA가 공동으로 주관했다.

세미나와 체험부스 등 복합 프로그램으로 구성해 학생들의 AI·SW 실무 역량 강화를 도왔다.

지난달 24일 승학캠퍼스에서 열린 행사에는 500여명의 학생이 참여했다. 최신 NVIDIA GeForce RTX 기반 AI 기술 동향, RTX AI 데모, 현업 개발자의 실무 경험 등이 소개되며 AI·그래픽스 분야에 대한 폭넓은 학습 기회를 제공했다.

청촌홀을 메인 강연장으로, 경동홀에 이원중계가 진행된 세미나에서는 엔비디아 이득우·최익태 상무가 GPU·AI 트렌드와 RTX AI 데모를 발표했다. 이어 산업 현장의 경험을 공유하는 개발자 세션도 마련돼 실무 중심 인사이트를 전달했다.

공대5호관 Complex Hall 등에 설치된 체험부스에서는 파트너사 NVIDIA·HP가 AI 모델 실행 체험, RTX 데스크톱·노트북 전시, AI 개발자 상담, SNS 이벤트 등을 운영했다. 이를 통해 학생들은 로컬 기반 AI 연산 환경의 장점과 기술적 특성을 직접 확인할 수 있었다.

행사에 참여한 학생들은 "기술 설명이 명확했다", "산업 트렌드 소개가 유익했다", "이런 프로그램이 더 자주 열렸으면 좋겠다" 등 긍정적인 반응을 보였다. 또 "AI 기술 활용 사례와 로컬 AI 연산 장점에 대한 설명이 더 보완되면 좋겠다"는 제안도 나왔다.

동아대 소프트웨어혁신센터 관계자는 "학생들이 최신 RTX 기반 AI 기술을 직접 체험하고 전문가와 소통할 수 있었던 실질적 학습의 장"이라며 "앞으로도 실증적 AI·SW 교육을 강화해 학생들의 진로 탐색과 기술 전문성 제고를 지속 지원하겠다"고 말했다.

이석환 센터장은 "이번 세미나는 최신 GPU·AI 기술과 산업 현장의 실무 관점을 동시에 접할 수 있는 의미 있는 자리였다"며 "체험 중심 프로그램을 통해 더 깊은 학습 경험을 제공할 수 있었다"고 강조했다.

동아대 소프트웨어혁신센터는 SW중심대학사업을 기반으로 AI·SW 교육 혁신, 실증형 비교과 프로그램 운영, 산업체 연계 교육 등을 강화하며 미래 디지털 인재 양성에 힘쓰고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



