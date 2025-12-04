본문 바로가기
토스증권 장세인 정보보호 최고책임자, 과기부장관 표창

김진영기자

입력2025.12.04 12:16

숏뉴스
'제4회 CISO 대상 시상식'에서 장세인 토스증권 정보보호 최고책임자(CISO)가 과학기술정보통신부 장관 표창을 받았다고 토스증권이 4일 밝혔다.


'CISO 대상'은 한 해 동안 기업의 자율적인 정보 보호 투자 확대, 정보보호 수준 제고, 조직 내 보안 역량 강화를 통해 국가 사이버 보안 강화에 기여한 최고책임자에게 수여되는 상이다.

장세인 CISO는 자율 보안 체계 기반의 정보 보안 관리 체계를 선제적으로 구축하고, 정보 보호 관리체계를 안정적으로 운영한 공로를 인정받았다고 토스증권은 설명했다.


장 책임자는 "금융권 전반에 걸쳐 보안 위협이 한층 고도화되고 광범위하게 확산하면서, 그 어느 때보다 정보보호와 보안의 중요성이 커지고 있다"며 "토스증권은 변화하는 환경에서도 선제적으로 기술적, 관리적 보안 역량을 강화해 업계 모범사례가 될 수 있도록 보안성과 편의성을 동시에 높여 갈 것"이라고 포부를 드러냈다.


토스증권은 기업의 자발적 역량으로 정보보호 관리 체계를 고도화하고, 개인정보보호 관련 국제 표준 인증을 지속해서 유지·확대해왔다. ▲자율보안체계 평가 모델 구축 ▲데이터 거버넌스 체계 고도화 등을 통해 내부 정보 유출을 선제적으로 예방하고 대응 능력을 강화했으며 보안 수준을 정량적으로 평가, 가시화해 데이터 보호 및 활용 체계를 한층 고도화했다. 또 ISO27701, 27001, 27717, 27718과 같은 국제 표준 인증을 갱신하는 등 정보보호 및 개인정보 보호 관리체계 인증을 확보하며 보안 수준을 높여왔다.

장세인 토스증권 정보보호 최고책임자(CISO)가 3일 열린 제4회 CISO대상 시상식에서 과학기술정보통신부 장관표창을 수상했다. 토스증권

장세인 토스증권 정보보호 최고책임자(CISO)가 3일 열린 제4회 CISO대상 시상식에서 과학기술정보통신부 장관표창을 수상했다. 토스증권

김진영 기자 camp@asiae.co.kr
