[포토] 현대자동차 전기차 보는 김민석 국무총리

김민석 국무총리(오른쪽 두 번째)와 김정관 산업통상부 장관(오른쪽), 윤진식 한국무역협회장이 4일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '제62회 무역의 날 기념식'에 앞서 현대자동차 전기차를 보고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>