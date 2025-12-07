뉴질랜드 액티비티 '스카이라인 루지', 크리스마스 특별 이벤트 연다

겨울 낭만 가득한 포토존과 산타 우체국까지

스카이라인 루지 야외 크리스마스 데코레이션. 스카이라인 루지 제공 AD 원본보기 아이콘

뉴질랜드 액티비티, 스카이라인 루지가 12월 4일부터 30일까지 'Shine Your Christmas! 올겨울, 당신의 겨울을 밝혀줄 스카이라인'이라는 주제로 크리스마스 특별 이벤트를 진행한다. 특히, '산타의 루돌프 썰매 연습장'이라는 콘셉트로 화려한 야외 크리스마스 데코레이션과 함께 실내 포토존을 새롭게 꾸며 방문객들에게 특별한 겨울 추억을 선사할 예정이다.

스카이라인 루지 부산지점과 통영지점에서는 크리스마스 분위기 가득한 실내외 포토존에서 촬영한 사진을 인스타그램에 공유하는 '크리스마스 인생샷 만들기 대작전' 소셜미디어 이벤트를 진행한다. 참여 방법은 간단하다. 스카이라인 루지의 크리스마스 포토존에서 촬영한 사진과 후기를 필수 해시태그와 함께 인스타그램에 업로드하면 된다. 우수작으로 선정된 10명에게는 스카이라인 루지 탑승권이 증정된다.

이번 크리스마스 이벤트의 또 다른 묘미는 '산타우체국'이다. 스카이라인 루지 부산·통영 지점에 숨겨진 산타우체국을 찾아 탑승후기를 엽서로 남기면 된다. 우수작 총 10명에게는 뉴질랜드 기업 스카이라인의 상징인 키위새 동전지갑, 키위새 볼펜, 루지 마그네틱, 뉴질랜드 초콜릿을 대형 산타 양말에 담은 산타 선물 패키지가 발송된다.

스카이라인 루지 실내 포토존과 산타우체국. 스카이라인 루지 제공 원본보기 아이콘

스카이라인 루지 관계자는 "이번 겨울, 크리스마스 콘셉트로 화려하게 변신한 스카이라인 루지에서 특별한 크리스마스 추억을 만들어 보시길 바란다"며 "다양한 포토존과 이벤트들은 방문객들에게 잊지 못할 겨울 경험을 선사할 것"이라고 전했다. 자세한 이벤트 참여 방법과 정보는 스카이라인 루지 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.

한편, 스카이라인 루지는 1985년 뉴질랜드에서 세계 최초로 개발된 중력 주행형 어트랙션으로, 국내에는 2017년 통영에 첫 지점을 오픈한 이후 2021년 부산 기장에 두 번째 지점을 개장하며 대한민국을 대표하는 체험형 관광 명소로 자리매김해 왔다. 최근에는 전 세계 1억 루지 라이드를 돌파하며 뉴질랜드 대표 액티비티 브랜드로서의 위상을 더욱 공고히 했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>