"연봉 높은 美로 다 떠난다"…AI 인재 정책, 국내 유입·정착 초점 설계해야

인공지능(AI) 인재 정책 설계의 핵심은 우수 인력이 국내에 지속해서 유입·정착할 수 있도록 하는 것이라는 분석이 나왔다. 국제 경쟁력 확보를 위해 글로벌 수준에 부합하는 보상 체계와 연구·산업 생태계를 조성하고, 경력개발 경로를 체계적으로 구축해야 한다는 진단이다.

국내 AI 인력 5.7만명…고학력·공학 계열 전공 중심

5일 한국은행이 발간한 'BOK 이슈노트-AI 전문인력 현황과 수급 불균형: 규모, 임금, 이동성 분석'(박근용·서동현·오삼일·한진수)에 따르면 국내 AI 인력은 지난해 기준 약 5만7000명으로, 임금 프리미엄은 약 6%였다.

링크드인(LinkedIn) 기반 온라인 프로필 데이터를 활용해 국내 AI 전문 인력의 규모, 임금, 노동 이동성을 종합적으로 분석한 결과다. 2010~2024년 국내에서 근무한 이력이 있는 근로자 약 110만명과 이들의 직무 이력 정보 1000만건 이상을 활용, 개별 근로자의 AI 기술 보유 여부를 식별하고 국내 AI 인력 생태계를 조명했다.

그 결과, 국내 AI 인력은 지난 10여년간 빠르게 증가해 2024년 기준 약 5만7000명으로 추정됐다. 이들은 석·박사 학위 보유자가 58%에 달하는 등 고학력자 중심이며, 전공 역시 공학 계열(64%)이 다수를 차지했다. 오삼일 한은 조사국 고용연구팀장은 "산업·직업 전반에서 AI 인력의 활용 범위가 확산하면서 기술의 범용성 또한 강화됐다"고 짚었다.

AI 기술 임금 프리미엄 "美 25% vs 韓 6%"…낮은 보상, 해외 유출 원인

우리나라의 AI 기술 임금 프리미엄은 국제적인 수준과 비교할 때 낮은 수준에 머물러 있다. 미국은 25%에 육박하는 높은 임금 프리미엄을 AI 인력에게 주고 있다. 캐나다는 18%, 영국·프랑스·호주는 15%가량 프리미엄을 지급하고 있다. 우리나라는 2024년도 기준 주요국 대비 절반이 채 되지 않는 약 6%의 임금 프리미엄을 지급 중이다. 오 팀장은 "상대적으로 낮은 보상 수준은 국내 AI 핵심 인재의 해외 유출을 유발하는 주요 원인 중 하나로 작용할 수 있다"고 지적했다.

AI 인력은 높은 이직률과 지속적인 해외 유출 등 노동 이동성이 높은 특징을 보였다. AI 기술 보유자는 해외 취업 확률이 약 27%포인트 더 높은 것으로 분석됐다. 2024년 기준 전체 AI 인력의 약 16%(1만1000명)가 해외에서 근무 중인 것으로 나타났다. 타 근로자와 비교해 6%포인트가량 높은 수치다. 해외 기업으로의 이직률 또한 꾸준히 높다. 2024년을 기준으로 이직한 AI 인력 중 1.4%가 해외로 이직했는데, 이는 타 근로자와 비교해 0.6%포인트 높은 수준이다.

기업, AI 인력 채용하고 싶지만…'숙련 인재 부족·높은 급여 기대'에 난항

대기업 69.0%, 중견기업 68.7% 등 대다수 기업은 AI 인력 채용을 확대할 계획이 있으나 숙련 인재 부족, 높은 급여 기대 등으로 인력 확보에 어려움을 겪고 있다. 이에 따라 기업들은 우수 AI 인력을 확보하기 위해 현재보다 더 높은 임금 수준을 제시할 의향이 큰 것으로 파악된다. 특히 대기업일수록 향후 AI 인재에게 더욱 높은 임금 프리미엄을 제시할 의향이 있는 것으로 나타났고, 중소기업 또한 현재(13.8%)와 비교해 4.4%포인트 더 높은 임금 프리미엄(18.2%)을 지급할 의향이 있다고 응답했다. 오 팀장은 "AI 인력 공급이 충분히 이뤄지지 않는다면 앞으로 기업의 AI 인력 채용 확대에 따라 초과 수요가 증가하고, 임금 프리미엄 상승세는 더욱 가팔라질 수 있다"고 분석했다.

따라서 향후 정부와 기업의 AI 인재 정책은 단순한 양적 확대를 넘어, 질적 고도화와 인재 유출 방지에 초점을 맞출 필요가 있다는 진단이다. 오 팀장은 "특히 AI 인재 양성을 위한 경력 개발 경로 구축과 함께 국제적인 수준에 부합하는 보상 체계와 연구 환경을 조성해 우수 인력이 국내에 지속해서 유입·정착할 수 있도록 해야 한다"고 강조했다.





