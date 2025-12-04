"치료 어렵고 노인·아이에 치명적"…올해만 4만5000건 '슈퍼세균' 경고음

올해 항생제 내성 '슈퍼세균' 감염 4만5000건…역대 최고

CRE 감염증, 작년 규모 추월…정부, 항생제 관리대책 수립 중

국내에서 '슈퍼세균', '슈퍼박테리아' 등으로 불리는 항생제 내성균에 감염된 사례가 올해 들어 4만5000건에 육박하며 지난해 감염자 수를 넘어섰다. 올해 들어 감염 사례는 연간 집계가 시작된 이후 최고치다. 이들 감염증은 폐렴, 위장관염, 패혈증 등 다양한 합병증으로 이어지기 쉬워 치료가 어렵고 사망률도 높아 이에 따른 보건·의료 부담도 커지고 있다.

3일 질병관리청에 따르면 올해 '카바페넴 내성 장내세균목(CRE) 감염증' 신고 건수는 이달 1일 기준 4만4930건(잠정)으로 집계됐다. 지난해 연간 신고 건수 4만2347건 대비 6.1% 증가한 수준으로, 2018년 연간집계를 시작한 이래 최고치다. 60∼69세에서 7620건, 70세 이상에서 3만1171건 등 60세 이상 환자의 신고 건수가 3만8791건으로 전체의 86.3%를 차지한다.

의료기관 중심 전파…항생제 오남용도 감염 확산 키워

CRE 감염증은 최소 한 가지 이상의 카바페넴계 항생제에 내성을 나타내는 장내세균목 균종에 의한 감염질환이다. 주로 의료기관 내에서 감염된 환자나 병원체 보유자와의 직·간접 접촉, 오염된 기구 등을 통해 전파된다. 항생제 오남용도 원인 중 하나로 꼽힌다.

2017년 6월부터 전수 감시 대상에 포함돼 그해 5717건이 신고된 후 2018년 1만1954건, 2019년 1만5369건, 2020년 1만8113건, 2021년 2만3311건, 2022년 3만548건, 2023년 3만8405건 등으로 해마다 늘고 있다.

치료 난항·사회경제적 부담 ↑

일단 CRE에 감염되면 다수의 항생제가 제대로 작동하지 않아 치료가 어렵다. 초기에는 요로감염으로 시작되지만 폐렴·패혈증 등 중증으로 악화할 위험이 높고, 심할 경우 사망까지 이를 수 있다. 면역력이 약한 고령층과 어린이에게는 더욱더 치명적이다.

이러한 내성 감염은 입원 기간을 늘리고 의료비를 크게 증가시키며, 의료체계 부담과 사회경제적 손실로 이어진다. 세계보건기구(WHO)가 2019년 항생제 내성을 '세계 10대 건강 위협'으로 지목한 것도 같은 이유다.

질병청 역시 항생제 내성 문제를 엄중하게 인식해 '제3차 국가 항생제 내성 관리대책(2026~2030)' 수립을 준비 중이다. 제3차 대책의 목표는 항생제 사용량 감소를 통한 치료 효능 보호와 적극적인 감염 예방 및 관리를 통한 항생제 내성 발생 최소화다. 제3차 대책은 이르면 이달 말 확정된다.

한국, 항생제 사용량 OECD 2위

우리나라의 항생제 사용량은 2023년 기준 인구 1000명당 31.8 DID(Defined Daily Dose)로, 현재 자료가 공개된 경제협력개발기구(OECD) 34개국 중 튀르키예 다음으로 2위다. OECD 평균 18.3 DID를 크게 웃돌고 있다. 2022년 25.7 DID로, OECD 평균(18.9 DID)의 1.36배를 기록하며 상위 4번째를 차지했던 것보다 상황은 더욱 심각해졌다.





