106세 김형석 교수 인문학 특강…17일 서대문구에서 강연

'역사를 읽고, 미래를 쓰다' 주제

심포니송 단원 현악 3중주 공연도

서울 서대문구(구청장 이성헌)가 올해 9월부터 월 1회 진행해온 '김형석 교수와 함께하는 인문학 특강'이 이달 17일 오후 2시 구청 대강당에서의 마지막 강연을 끝으로 계획된 일정을 마무리한다.

김형석 교수. 서대문구 제공. AD 원본보기 아이콘

철학자인 김형석 연세대 명예교수는 앞선 3차례의 강연에서 삶의 의미, 신념과 가치, 생각과 선택의 기준 등을 다루며 청중들에게 폭넓은 인문학적 성찰의 시간을 제공해왔다.

이번 강연에서는 '역사를 읽고 미래를 쓰다'란 제목 아래 개인의 삶을 넘어 사회와 역사의 흐름을 바라보며 급변하는 시대를 어떻게 이해하고 준비해야 하는지 106세 철학자의 깊이 있는 해석을 들려준다.

강연 외에도 '서대문 오케스트라 심포니송' 단원들의 현악 3중주 공연이 펼쳐지며, 시리즈 마지막 강연인 만큼 김 교수와의 기념사진 촬영 시간도 마련될 예정이다.

이성헌 서대문구청장은 "그간 김형석 교수님의 경륜과 지혜가 담긴 특강을 통해 삶의 목표와 방향을 찾을 수 있는 귀한 시간이었다"며 "올 한 해를 의미 있게 마무리할 수 있는 이번 강연에도 많은 분의 참여를 기대한다"고 말했다.

주민 누구나 수강할 수 있으며 서대문구청 홈페이지 공지사항을 통하거나 구청 행정지원과(02-330-1323)로 전화해 신청하면 된다.

김형석 교수의 인문학 대장정 포스터. 서대문구 제공. 원본보기 아이콘





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>