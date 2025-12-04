바이든 정책 또 엎어치기…트럼프, 車연비규제 완화

기업평균연비 대폭 완화

포드 등 대형차 업체 환영

현대차·기아 친환경차 투자 늦출듯

미국 도널드 트럼프 행정부가 전임 바이든 행정부 때 강화한 미국 자동차 연비 기준을 대폭 완화한다. 현대차를 비롯한 완성차 업체들의 글로벌 판매 정책도 수정이 불가피하게 됐다.

트럼프 대통령이 3일(현지시간) 발표한 규제안은 자동차 제조사들이 준수해야 하는 최저 연비인 기업평균연비제(CAFE)를 2031 연식 기준으로 기존 1갤런당 50마일에서 1갤런당 34.5마일로 낮추는 게 골자다.

CAFE는 제조사가 판매하는 모든 차량의 평균 연비를 측정해 이 기준보다 높아야 하므로 내연기관차보다 연비가 높은 전기차를 많이 팔수록 유리하다. 픽업트럭이나 스포츠유틸리티차량(SUV)처럼 연비가 낮은 대형 차량 비중이 높은 기업은 전기차를 충분히 팔아 평균을 낮춰야 한다는 의미다. 이 때문에 CAFE는 자동차 제조사들이 내연기관차의 연비를 개선하고, 하이브리드와 전기차 생산을 확대하도록 하는 유인이 됐다.

트럼프 대통령의 조치가 파격적으로 평가되는 이유는 전임 바이든 정부 때 발표된 상향 계획을 무효로 하는 데서 한발 더 나아가 이전 기준보다도 더 낮은 수준을 제안했기 때문이다. 전임 바이든 행정부는 작년 6월 CAFE를 2031 연식 기준으로 기존 1갤런당 39.1마일에서 50.4마일로 상향한다는 방침을 발표한 바 있다.

트럼프 대통령은 또 바이든 정부의 친환경 정책이 자동차 생산비용을 끌어 올렸다고 비판하면서 "일반 소비자들은 신차 구매 때 최소 1000달러를 아낄 수 있을 것"이라고 자신했다. 파이낸셜타임스(FT)는 이번 정책이 인플레이션(물가상승) 문제를 해결하려고 공화당이 노력하고 있다는 정치적 메시지를 담고 있다고 짚기도 했다.

트럼프 행정부는 올해 1월 출범 직후부터 전기차 세액공제 폐지, 캘리포니아 규제 저지 등 전기차 전환 속도를 늦추는 정책들을 꾸준히 추진해왔다. 트럼프 대통령은 개인적으로도 내연기관차를 선호하며 친환경 차량에 대해 지지를 표하지 않아 왔다.

글로벌 완성차 업계의 희비도 엇갈렸다. 포드와 스텔란티스 등 대형 차량 판매 비중이 높은 기업들은 이번 정책이 업계에 긍정적이라며 환영 메시지를 냈다. 스텔란티스 주가는 전일 뉴욕증시에서 5% 가까이 상승하기도 했다. 반면 전기차 업체인 테슬라와 연비 개선 기술에 투자해온 도요타 등에는 악재로 평가된다.

현대차·기아 등 한국 기업들도 전기차와 하이브리드 생산·투자 속도를 늦출 것으로 관측된다. 현대차는 2030년까지 77조3000억원을 투입하는 전동화 전략을 공개한 바 있다. 친환경차 비중도 60%로 늘릴 계획이었다. 기아도 하이브리드·전기차 라인업을 강화해 2030년 친환경차 판매 대수를 233만대까지 늘린다는 계획을 공표한 바 있다.

국내 자동차업계 관계자는 "(기업들이) 정책과 시장 상황에 따라 유연하게 대응할 것으로 보인다"면서 "다만 트럼프 대통령이 결정을 내리는 데 짧지 않은 시간이 걸리는 만큼 우선 상황을 예의주시할 것"이라고 말했다.





