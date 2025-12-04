두들린, 한화파워시스템에 채용 관리 솔루션 '그리팅' 제공

채용 고도화 지원

두들린은 한화파워시스템에 채용 관리 솔루션인 '그리팅'을 제공한다고 4일 밝혔다.

한화파워시스템은 기존 한화그룹 통합 채용 시스템을 이용하는 대신 그리팅과의 협업을 통해 독자적인 채용 홈페이지를 구축했다.

해당 홈페이지에서는 한화파워시스템의 기업 소개, 주요 사업군 및 채용 절차와 채용 공고를 확인할 수 있다. 별도 회원가입 없이 빠른 지원이 가능하다. 한화파워시스템은 인재풀 관리 솔루션인 '그리팅 TRM'을 활용해 직군별 인재풀 운영도 강화한다.

이태규 두들린 대표는 "기술 중심 기업일수록 기업의 채용 전략이 비즈니스 성과로 연결되는 경우가 많다"며 "이번 그리팅 도입이 한화파워시스템의 성장에 속도를 더하는 계기가 되길 바란다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



