"트럼프 행정부, AI 이어 로봇 산업 주목"

도널드 트럼프 미국 행정부가 인공지능(AI) 다음으로 로봇 산업에 주목하고 있다고 미 정치매체 폴리티코가 3일(현지시간) 보도했다.

하워드 러트닉 미 상무장관.

폴리티코는 익명의 소식통을 인용해 하워드 러트닉 미 상무장관이 최근 로봇 업계 최고경영자(CEO)들과 잇달아 만났으며, 로봇 산업 발전을 가속하는 데 전폭적으로 나서고 있다고 전했다. 일부 소식통은 트럼프 행정부가 2026년에 로봇 산업 관련 행정명령을 내리는 방안을 검토 중이라고 전했다.

미 상무부 대변인은 폴리티코에 "로봇공학과 첨단 제조업은 중요한 생산을 미국으로 되돌리는 데 핵심적인 역할을 하기 때문에 우리는 여기에 전념하고 있다"고 밝혔다. 미 교통부 역시 연내에 로봇공학 실무 그룹을 발표할 준비를 하는 것으로 알려졌다.

미국의 이 같은 움직임은 로봇공학이 미·중 경쟁에서 AI 다음으로 중요한 분야가 되고 있음을 보여준다고 폴리티코는 짚었다. 국제로봇연맹(IFR) 통계에 따르면 지난해 중국의 산업용 로봇 신규 설치 대수는 29만5000대로, 전 세계 신규 설치량의 약 54%를 차지했다. 또 2023년 기준 중국 공장 내 산업용 로봇은 180만대로, 미국의 4배에 달한다.

이처럼 중국이 로봇 분야에서 미국보다 앞서 있다는 평가가 나오면서, 미국이 이를 따라잡으려면 대규모 투자와 적극적인 지원 정책이 필요하다는 지적이 제기된다. 폴리티코는 미국의 로봇 업계가 로봇 산업 공급망을 강화하고 관련 세제 혜택이나 연방 자금 지원을 바라고 있으며, 중국의 산업 보조금 등 관행에 대응할 무역 정책도 요구하고 있다고 전했다.

로봇업체 보스턴 다이내믹스의 대관업무 담당 부사장 브렌던 슐만은 "이제 첨단 로봇공학이 제조, 기술, 국가 안보, 국방 응용, 공공 안전 측면에서 미국에 매우 중요하다는 인식이 자리 잡고 있다"며 "로봇공학의 미래를 지배하려는 중국의 노력도 주목받고 있다"고 했다.

이 같은 소식에 이날 뉴욕증시에서는 테슬라가 강세를 보이며 전 거래일 대비 4.08% 상승 마감했다. 휴머노이드 로봇 '옵티머스'를 개발 중인 테슬라는 로봇 분야에서 미국 내 선두 업체로 평가된다.





이승형 기자



