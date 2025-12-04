外人 통합계좌 개방…MSCI 시장접근성 평가에 긍정적

금융위 2026년부터 개방 결정

외국인 현지 증권사로 韓주식 거래 가능

매수세 유입 기대감…IT·금융업 수혜 전망

외국인도 현지 증권사 계좌를 통해 우리나라 주식을 거래할 수 있게 된다. 내년 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 시장 접근성 평가에서 좋은 점수를 받으면서 선진국 편입 가능성이 커졌다는 분석이 나온다.

4일 한국투자증권은 이같이 진단했다. 지난달 27일 금융위원회는 외국인 통합계좌 이용 가이드라인을 배포하면서 내년부터 외국인 통합계좌 개설 주체 제한 폐지를 결정했다. 기존에는 외국인 투자자들이 한국 주식을 거래하기 위해 개별적으로 국내 증권사 계좌를 개설해야 했지만, 이번 조치로 현지 증권사를 통해 바로 거래할 수 있게 됐다.

이같은 조치는 내년 MSCI 시장 접근성 평가에 긍정적으로 분석된다. MSCI는 장기간 한국 시장의 접근성 문제를 선진국 지수 편입 불발의 핵심 요인으로 지적했다. 외국인 통합계좌 개방은 외국인 투자 및 계좌 구조의 복잡성 문제를 직접적으로 해소하는 조치이자, 선진국 편입을 위한 구조적 요건을 충족시키는 변화로 기대된다.

다만 외환거래 시장의 24시간 개방 같은 과제는 여전히 남아있다. 그럼에도 MSCI 시장 접근성 평가에서 외국인 투자자등록, 청산 및 결제 항목의 개선과 함께 선진국 관찰대상국(워치리스트) 등재 가속화에 힘이 실릴 것이라는 분석이다.

외국인 통합계좌 개방이 시행되면 외국인 순매수가 늘어날 가능성이 생긴다. 거래 기반 자금 유입이 늘어날 것으로 전망된다. 과거 외국인 통합계좌가 처음 도입된 2017년 미국, 유럽 중심의 자금이 유입되면서 외국인 지분율이 늘어나고 외국인 자금 순매수세도 두드러졌다.

한국투자증권은 제도 변화의 수혜 업종으로 IT와 금융업을 꼽았다. 신채림 한국투자증권 연구원은 "유동성 높은 대형 반도체주와 외국인 보유 비중이 두 번째로 높은 금융주로 외국인 자금이 유입될 가능성이 크다"며 "주가순자산비율(PBR)이 낮은 업종 중심으로 외국인 투자자 거래가 활발한 경향이 있고, 특히 청산·결제 시스템에 대한 수요 증가로 증권업에 대한 접근이 긍정적"이라고 설명했다.





