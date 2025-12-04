"차라리 마터호른 없애고 짓지"…난데없는 '알프스 65층 아파트' 건축 계획에 주민들 발끈

프로젝트 비용만 약 8500억원에 달해

상주인구 5800명이나 겨울철 4만명 급증

스위스의 한 건축가가 알프스의 명산 마터호른에 65층짜리 초고층 건물을 짓겠다고 나섰다. 지역의 심각한 주거난을 해결하기 위해 고급·저가 아파트를 대량으로 짓겠다는 취지이나 주민들 반응은 차갑다. 3일 연합뉴스는 영국 일간 더타임스를 인용해 체르마트 출신의 건축가이자 사업가 하인츠 율렌이 마터호른 지역에 65층, 260ｍ 높이의 건물을 짓겠다고 밝혔다고 보도했다.

스위스 체르마트 마을에 들어설 초고층 빌딩 '리나 피크'. 리나피크 홈페이지 AD 원본보기 아이콘

스위스 체르마트 마을에 들어설 초고층 빌딩 '리나 피크'. 리나피크 홈페이지 원본보기 아이콘

'리나 피크'(Lena Peak)라는 이름이 붙은 이 건설 프로젝트의 비용은 총 5억 유로(약 8500억원)에 달한다. 지역 주민들을 위한 32층짜리 저가 주택과 2500석 규모의 콘서트홀을 포함하며, 상위 30개 층은 부유한 외국인 투자자들을 위한 고급 아파트로 사용하겠다는 계획이다. 알프스 계곡을 따라 펼쳐진 체르마트 마을은 유럽에서 가장 아름다운 경관 중 하나로 꼽힌다. 한쪽으로는 마터호른의 굽이치는 산봉우리가, 다른 한편엔 고르너그라트 산등성이가 보인다. 마을의 상주인구는 약 5800명이지만 겨울철이 되면 4만명으로 급증한다. 평균 주택 가격은 ㎡당 2만 스위스 프랑(약 3600만원)으로, 유럽 대륙에서 가장 비싼 지역으로 꼽힌다. 이에 율렌은 자신의 계획을 체르마트의 심각한 주거난의 해결책으로 제시했다.

그는 스위스 공영방송 SRF와의 인터뷰에서 "주택난이 심각한 문제"라며 "지역 주민들을 위한 공간이 없어 많은 이들이 이주하고 있다"고 말했다. 율렌은 지난달 공청회에서 이미 마을 아래 계곡에 농지를 확보했다고 밝힌 바 있다. 또 해당 건물이 1000대 수용 가능한 주차 공간과 스포츠센터, 보육원, 상점, 레스토랑 등을 갖출 것이라고 설명했다. 정작 지역 주민들의 반응은 싸늘하다. 이미 심각한 관광 과잉 문제를 악화시키고 체르마트의 경관을 망칠 수 있다는 우려 때문이다.

스위스 내에선 과거 실패했던 수많은 대형 프로젝트를 거론하면서 토지 용도 재분류에 대한 주민투표의 필요성을 지적하는 목소리가 나온다고 더타임스는 전했다. 온라인에서는 "마터호른을 파내고, 그 안에 아파트를 짓고 꼭대기까지 엘리베이터를 설치하는 건 어떻겠느냐"는 비판의 글이 올라오기도 했다. 해당 글에서는 "마을에서 마터호른이 더는 보이지 않을 정도로 높고 넓었으면 좋겠다. 그러면 관광객들에게 더는 이 지역이 흥미롭지 않을 것이며, 아파트 가격도 내려갈 것"이란 댓글이 달리기도 했다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>