우원식, 계엄 1년 다크투어 해설자 나서…"민주주의 새기자"

12·3 비상계엄 1주년 맞아 국회 다크투어

우원식 국회의장이 12·3 계엄 1주년을 맞아 국회 다크투어 해설자로 나서 시민들에게 비상계엄 당시의 주요 장면을 설명했다.

우원식 국회의장이 3일 서울 여의도 국회에서 열린 '비상계엄 해제 1주년 기억행사' 다크투어에서 도슨트로 참여해 시민들과 함께 계엄군이 들이닥쳤던 3층 중앙홀을 돌아보고 있다. 2025.12.3 국회사진기자단

3일 여의도 국회에서 우 의장은 시민 50명과 함께 본인의 월담 장소, 국회 운동장, 로텐더홀, 본회의장 등을 다크투어 형식으로 관람했다. 다크투어란 비극적 역사의 현장을 방문하며 과거를 기억하고 교훈을 얻는 여행이다.

우 의장은 계엄 당일 국회 담장을 넘을 때 입은 코트를 입고 나타났다. 우 의장은 "민주주의 위기의 순간을 돌아보고 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 마음을 다지자는 취지에서 만들어진 자리"라며 "단순한 투어가 아니라 민주주의를 확실하게 새기자는 날"이라고 설명했다.

우 의장은 국회 현장 곳곳에 방문해 12·3 계엄 당시 국회 상황을 설명했다. 그는 국회 정문에서 "국회 문이 차례차례로 다 막혔다. 경찰 버스도 막고 국회 경비대도 막았다"며 "국회경비대는 국회를 보호하라고 파견된 경찰인데 국회의원과 국회 직원들이 비상계엄 해제를 위해 들어오는 것을 막았으니 위헌 위법한 일이었다"고 전했다.

본인의 월담 장소로 옮겨선 "본회의를 소집할 수 있는 사람은 국회의장이 유일하기 때문에 국회로 가야 한다고 해서 왔는데 도착한 시각이 경찰버스가 문을 막은 순간"이라며 "국회 경비대를 야단칠까 하다가 포기하고 이쪽 담으로 넘어왔다"고 설명했다.

국회 본청 중앙홀인 로텐더홀에서는 계엄군이 유리창을 깨고 들어왔던 장면을, 본회의장에서는 계엄 해제 의결 과정을 설명했다.

우 의장은 절차적 하자를 없애느라 계엄 해제 표결 절차가 늦었던 상황을 설명하며 "그 과정에 제가 평생 욕을 다 먹었다"며 "여기 계신 분 중에서도 저에게 욕을 한 사람이 있는데, 저한테 욕한 강도는 민주주의를 사랑하는 강도다"라며 웃으며 말했다.

우원식 국회의장이 3일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 '그 날 12.3 다크투어' 중 독립기억광장에서 발언하고 있다. 2025.12.3 국회사진기자단

우 의장은 마지막 장소로 독립기억광장을 방문해 "이곳을 마지막 코스로 정한 이유가 있다"고 전했다. 그는 "12월14일 탄핵 소추가 국회에서 가결되는 날 여의도에 많은 국민들이 와서 탄핵소추가 돼야 한다고 주장했다"며 "많은 분이 오셔서 그분들을 보기 위해 저 앞에 있는 의원회관 옥상에 올라가 국민들을 봤다. 가슴이 정말 터질 것 같고 너무나 감동스러웠다"고 했다.

그러면서 "우리 국민들은 어려울 때마다 국민들이 나서서 그 어려운 문제를 넘고 극복하고 해서 우리나라의 민주주의를 만들어왔다"며 "그 역사를 가만히 보면 국민들의 힘은 나라를 뺏겼을 때 총 들고 싸워온 무명의 의병, 독립군, 광복군 등 이름 없이 빛도 없이 쓰러져 간 많은 국민들이 있었기 때문"이라고 전했다.

그는 "그런 국민들이 있었기 때문에 나라도 찾을 수 있었고 그런 정신이 있었기 때문에 지금까지 민주주의를 지킬 수 있었던 것이 아니냐"며 "우리 민주주의 역사는 그때부터 시작한 것이고 이름 없이 쓰러져 간 우리 의병, 독립군, 광복군부터 시작이 아니겠느냐"고 강조했다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



