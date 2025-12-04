본문 바로가기
Dim영역
골프
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

경기일반

인기스타 황유민, 올해 마지막 직관 기회

노우래기자

입력2025.12.04 01:00

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

6일 백송홀딩스·부산일보 채리티 매치 출전
내년 미국 무대 데뷔 전 마지막 국내 이벤트
김효주·최혜진·박현경·이예원·배소현도 출격

올해 황유민을 직접 볼 수 있는 마지막 기회다.


6일부터 이틀간 부산 기장군 아시아드 컨트리클럽에서 열리는 2025 백송홀딩스·부산일보 채리티 매치가 격전지다. 이번 대회는 기존 정규투어와는 성격이 확연히 다르다. 미국여자프로골프(LPGA) 투어와 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 선수들이 격돌한다. 팀 LPGA는 김효주, 최혜진, 황유민이 나선다. 팀 KLPGA는 박현경, 이예원, 배소현이 힘을 모은다.

황유민이 백송홀딩스·부산일보 채리티 매치에 출전한다. KLPGA 제공

황유민이 백송홀딩스·부산일보 채리티 매치에 출전한다. KLPGA 제공

AD
원본보기 아이콘

올해 KLPGA 투어에서 인기상을 수상한 황유민은 LPGA 투어의 일원으로 나선다. 그는 올해 LPGA 투어 롯데 챔피언십에서 초청 선수로 등판해 우승했다. 내년 미국 무대 데뷔를 앞두고 있다. KLPGA 투어 통산 3승을 기록한 황유민에겐 미국 진출 전 팬과 만나는 올해 마지막 대회다.

백송홀딩스·부산일보 채리티 매치의 총상금은 3억원이다. 우승팀 2억원, 준우승팀 1억원을 받는다. 하루에 3개의 싱글 매치플레이가 열린다. 이틀 동안 총 6경기다. 정규 투어에서 보기 어려운 선수 워킹 인터뷰 및 선수가 직접 마이크를 차고 출전한다. 경기 외적인 현장 재미도 한층 더해진다. 상금의 50%는 좋은 곳에 사용하는 기부금으로 쓰인다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 대출절벽 상황 개선[금융현미경] "정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이 자격증 있으면 월 400만원?"…기업들이 돈 더 얹는 '핵심 스펙' 정체

세계 1위 갑부의 예언 "AI시대, 돈 개념 사라질 것"

"韓 가면 꼭 가야 해" 외국인 구매액 1兆 달성한 화장품 성지

尹 "계엄, 자유민주주의 붕괴 상황서 내린 결단"…日 매체와 옥중 인터뷰

김남국 "훈식이형이랑 현지누나한테 추천할게요"…인사청탁 문자에 답장

쿠팡의 허술한 보안…퇴직자가 수개월 회사 채팅 엿봐

이러니 다들 서울 가지…수도권行 청년 소득 23% 껑충

새로운 이슈 보기