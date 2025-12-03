[포토] 우원식 국회의장, 12·3 비상계엄 다크투어 도슨트

우원식 국회의장이 12·3 비상계엄 사태 1년이 된 3일 서울 여의도 국회에서 열린 다크투어에서 도슨트로 참여해 시민들에게 계엄 당시 주요 현장의 상황을 설명하고 있다. 국회운동장. 국회사진기자단







