[포토] '모든 권력은 국민으로부터 나온다' 국회 정현관 글새김

우원식 국회의장이 3일 서울 여의도 국회 본관 정현관에서 열린 글새김 제막식에서 김병기 더불어민주당 원내대표를 비롯한 주요 참석자들과 함께 제막하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>