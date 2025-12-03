'불법도박' 신정환, 방송 대신 광고모델 컴백?…깜짝 근황

불법 해외 원정 도박 논란 이후 방송 활동이 뜸했던 그룹 컨츄리꼬꼬 출신 방송인 신정환이 요식업 광고모델로 복귀한 근황을 전했다.

홍보 영상 속 신정환(왼쪽)의 모습. 신정환 인스타그램 AD 원본보기 아이콘

신정환은 지난 2일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 짧은 홍보 영상을 게시했다. 신정환을 모델로 내세운 해당 브랜드는 "사람들은 묻습니다. '왜 하필 신정환이냐고'. 우린 답합니다. 우린 원래 평범한 길은 안가니까"라며 이례적인 모델 기용 배경을 밝혔다.

이어 "숱한 오해와 굴곡 하지만 결국 웃음으로 예능으로 뒤집어본 남자. 그 맵디매운 인생 서사가 불공장의 맛과 닮았다"라며 신정환과 브랜드 정체성을 연결 지었다.

공개된 홍보 영상에서 신정환은 "저를 모델로 써준 사장님이 더 신기하다"고 말하는가 하면 다른 영상에서는 "돈 좀 있어? 없어 보이는데"라고 말한 뒤 지폐를 흩날리는 퍼포먼스를 펼쳤다. 또 "뎅기열이면 입맛 없다는데"라는 누군가의 말에 "언제 적인데. 이제 입맛이 완전히 돌아왔다"며 과거 필리핀 체류 당시 논란이 된 '뎅기열'도 언급했다.

신정환은 2010년 해외 원정 도박 혐의로 구속기소 돼 징역 8개월을 선고받은 뒤 방송 활동을 중단했다. 당시 도박 의혹을 감추기 위해 필리핀에서 뎅기열에 걸렸다고 주장했지만 거짓으로 드러나 비판이 거셌다. 이후 장기간 자숙 끝에 2017년 방송을 통해 복귀했으며 최근에는 유튜브 콘텐츠를 중심으로 활동 영역을 확대하고 있다.

지난 10월에는 이용진의 유튜브 채널에 출연해 "모두가 아는 인기 가족 예능 프로그램에서 섭외 연락도 왔다"고 밝히면서도 "가족들이 부담스러워해 고사했다"고 말했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>