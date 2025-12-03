울진군, 농업 혁신 시동… 2026년 새해농업인실용교육 추진

기후변화 대응·울진농업대전환 실천 중심 실용교육

경북 울진군은 오는 12월 10일부터 2026년 1월 15일까지 총 11회에 걸쳐 '2026년 새해농업인실용교육'을 운영한다.

이번 교육은 기후변화에 대응한 실용기술 보급과 '울진농업대전환'의 전략작목 육성을 목표로 마련됐으며, 울진군 농업기술센터 3층 대회의실에서 진행된다.

총 11개 과목으로 구성된 이번 교육은 12월 10일 특강을 시작으로 본격적인 일정에 돌입한다.

개강일에는 한국정밀농업연구소 남재작 소장이 '기후변화시대의 정밀농업 이해와 미래농업 혁신전략'을 주제로 특강을 진행한다.

이후에는 논콩, 표고버섯, 논감자, 논양파 등 전략작목 중심의 기술 교육과 이모작 확대를 주요 내용으로 구성했다. 특히 기후 위기에 대응한 품종 선택, 작부체계 개편, 재해 예방 기술 등 실질적인 현장 중심 과목을 통해 농업인의 경영 능력 향상과 소득 증대를 함께 도모한다.

올해 교육에서는 깨씨무늬병 확산, 수발아 등 현장 애로사항에 대한 질의응답과 농가 사례 중심 토의를 통해 실질적인 문제 해결을 지원할 예정이다.

올해에는 교육 시간은 오후 2시부터 5시까지 운영하며, 울진군민 누구나 참여할 수 있고, 별도의 사전 신청 없이 과정별 해당 일자에 현장 등록 후 수강하면 된다.

박미정 농촌지원과장은 "2026년 새해농업인실용교육은 울진 농업의 경쟁력 제고와 농업인의 실질적 역량 강화를 위한 핵심 사업이다"며 "기후위기 대응과 울진농업의 미래 준비를 위한 실천 교육이 될 수 있도록 행정 역량을 집중하겠다"라고 말했다.

2026 새해농업인 실용교육 홍보 포스터. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>