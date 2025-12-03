더블유에스아이 "이지메디봇, '세계 최초 자궁거상 로봇' 미국 특허 등록 결정…글로벌 진출 박차"

더블유에스아이 더블유에스아이 299170 | 코스닥 증권정보 현재가 2,495 전일대비 70 등락률 -2.73% 거래량 4,663,474 전일가 2,565 2025.12.03 14:16 기준 관련기사 [클릭 e종목]"더블유에스아이, 의료용 로봇 'U-BOT' 2026년 시장 진입 기대"더블유에스아이 "인트로바이오파마, 한국항공대와 우주의학 탑재체 개발 협약"더블유에스아이 "이지메디봇, 유럽 19개국 자궁거상 로봇 특허 등록결정" 전 종목 시세 보기 close 는 자회사 이지메디봇이 개발 중인 '카테터 제어 로봇을 이용한 전자동 부인과 내시경 자궁거상기 '유봇(U-BOT)'에 대해 미국 특허청(USPTO)으로부터 특허 등록결정서를 접수했다고 3일 밝혔다.

유봇은 자궁 거상 작업을 자동화하는 세계 첫 산부인과 복강경 수술용 어시스트 로봇이다. 이번 특허는 피칭(pitching), 요잉(yawing), 롤링(rolling) 등 3축 구동을 통해 자궁 각도를 정밀 조절하는 관절 조립체 등 핵심 기술을 포함한다.

이지메디봇은 현재 식품의약품안전처 제품허가를 진행 중이며 내년 상반기 품목허가 완료를 목표로 하고 있다. 이후 유럽 및 미국 시장 진출을 위해 유럽안전인증(CE) 및 미국 식품의약국(FDA) 승인도 준비할 계획이다.

회사는 지난달 유럽특허청(EPO)으로부터도 특허 등록결정서를 접수했다. 영국·독일·프랑스·이탈리아 등 유럽 19개국에 대한 특허 등록을 진행 중이며 이번 미국 특허 등록 결정까지 더해져 국내·유럽·미국 등 주요 의료기기 시장에서 지식재산권을 확보하게 됐다.

더블유에스아이 관계자는 "이번 미국 특허 등록 결정은 유봇의 기술력을 세계적으로 인정받은 것"이라며 "글로벌 의료로봇 시장 진출의 발판을 마련했다"고 말했다.

이어 "내년 상반기 국내 허가 완료 후 하반기부터 유럽 및 미국 시장을 중심으로 본격적인 수출에 나설 것"이라고 덧붙였다.

한편 이지메디봇은 유봇에 이어 2026년 뇌수술용 로봇 비봇(B-BOT) 및 두개저용 로봇 이봇(E-BOT), 2028년 심혈관용 로봇 씨봇(C-BOT) 출시를 목표로 의료용 로봇 포트폴리오를 확장할 계획이다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



